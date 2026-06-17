СКАЛОНИ: «Всем, кто любит футбол, трудно объяснить, что он сделал в 38 лет»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони провел пресс-конференцию после победы над Алжиром (3:0) на старте чемпионата мира 2026:

– Лионель, поздравляю. Перед матчем вы несколько раз говорили, что нельзя недооценивать такие команды, хотя многие называли группу легкой. В первом тайме мы увидели жесткую, физически сильную сборную Алжира. В итоге матч удалось раскрыть благодаря гению, который есть в вашей команде. После стольких лет работы с Месси он все еще продолжает вас удивлять? Как опишете его игру сегодня?

– Добрый вечер. Матч действительно складывался сложно. В первом тайме Алжир хорошо делал свою работу. Мы знали, как они будут играть, понимали, где могут создать нам проблемы, и пытались этому противодействовать. В первом тайме нам немного не хватало контроля мяча. Но, кроме их отмененного гола, у Алжира не было больших моментов. А Лео... Это трудно объяснить. Он удивляет нас, хотя мы видим его каждый день. Пока он сам хочет, он будет лучшим. Он делает это уже 20 лет, в каждом матче. И, честно, это очень эмоционально – видеть его таким. Думаю, не только аргентинцам, а любому человеку, который любит футбол, трудно объяснить то, что он сделал сегодня в 38 лет.

– После матча ваши игроки – Алексис Мак Аллистер, Родриго де Пауль – говорили о важности группы. Лео Месси тоже сказал, что в личной ситуации, которую переживает, сильно опирался на команду. Создание этой группы – самое важное, даже важнее трофеев?

– Да, без сомнений. Понятно, что если ты не выигрываешь, никто не будет говорить о группе и всех этих вещах. Но для нас это по-прежнему главное. В трудные моменты вперед тебя вытаскивает партнер. Игроки знают это лучше всех. У нас были сложные моменты – не так много, но когда они возникали, мы выходили из них лучшим образом. Мы всегда говорим: когда рядом с тобой человек, с которым у тебя хорошие отношения, все становится проще. И это не изменится.

– Вы выиграли со сборной все: чемпионат мира, Кубок Америки, Финалиссиму. Как удерживать команду в элите и не позволять ей расслабляться? Что вы говорите игрокам каждый день? Они просто соревновательные животные?

– Да, во многом они делают это сами. Мы только выпускаем их на поле и напоминаем, что нужно продолжать играть. Они с детства были лучшими в своих командах. С семи-восьми лет они играли, чтобы побеждать, и всегда хотели выигрывать. Они были исключительными футболистами уже маленькими. Поэтому не так трудно объяснить им, что нужно продолжать. Им нравится соревноваться. А когда нужно страдать – они умеют страдать. Сегодня Алжир создал нам проблемы, и команда сумела пройти через это. Мы отвечали на эти трудности несколькими контратаками — это не совсем наша фирменная черта, но команда умеет и так. В итоге мы справились.

– Завтра все заголовки будут о Месси, Аргентине и новом статусе фаворита. Не опасаетесь, что команда может поверить в эти разговоры?

–Нет, это наша меньшая проблема.Мы очень хорошо знаем: нас может победить кто угодно. Если ты хоть немного расслабишься, тебя может обыграть любая команда. У нас есть примеры. Первый – наш матч с Саудовской Аравией. И на этом чемпионате мира уже происходят сложные, странные вещи. Поэтому мы не будем расслабляться. Наоборот, нас укрепляет понимание: если мы делаем все правильно и работаем так, как сегодня, победить нас будет трудно. Это может случиться, но будет трудно.

– Аргентина давно не начинала чемпионат мира так уверенно. Как вы это воспринимаете? И что вам больше всего понравилось в команде?

– Честно, я не знал этой статистики. Это еще одна статистика, а я не большой ее поклонник. До цели еще очень далеко, но начинать с победы всегда хорошо. Это укрепляет команду.Что мне понравилось? Когда нужно было играть – команда играла. Когда соперник создал нам проблемы – команда работала. Тьяго Альмада и Лаутаро проделали невероятный объем работы физически. Они перекрывали варианты передач, перемещались с фланга на фланг. Мне нравится, когда игроки понимают матч: иногда нужно выполнить такую работу, а потом уже выйти должен более свежий партнер. Это очень важно.

– Гонсало Монтиэль был заменен в перерыве. Это была тактика или вы берегли его физически? И то же самое по Кути Ромеро и Науэлю Молине.

– Мы знали, что у Гонсало была пауза, как и у Науэля. Поэтому планировали немного разделить между ними минуты, если матч это позволит. Нам повезло, что так и получилось. С Кути тоже: если можно поберечь его 10–15 минут, это всегда хорошо. А Отаменди заслуживал сыграть.По возможности мы будем это делать. Мы считаем, что все должны быть вовлечены. А для игроков, которые подходят после небольшого количества минут, каждая сэкономленная минута важна.

– Петкович сказал, что Аргентина – команда другого уровня, когда владеет мячом. Как вы хотите, чтобы команда сохраняла такой высокий уровень?

– Да, соперник сегодня владел мячом и двигал его – это правда. Но мы знаем: если мы возвращаем мяч, у нас есть игроки, которые могут решить эпизод. Соперники видят, что мы боевая команда, с нами непросто, даже если сегодня владение было не на нашей стороне. Мы объясняем игрокам, что нас может победить кто угодно. Сегодня футбол очень сложен, и каждый должен делать то, что нужно команде в конкретном матче. Сегодня некоторые игроки выполняли функции, которые обычно не выполняют. Мы попросили их об этом, потому что соперник требовал таких решений. У Алжира были сильные игроки один в один, и мы делали двойную опеку на фланге — раньше мы так не играли. Но матч этого требовал, и игроки это поняли.

– Что, по вашему мнению, Месси нашел в вашей команде и тренерском штабе, чтобы так ярко играть, продлевать карьеру, превосходить себя и продолжать искать новые стимулы?

– Я никогда об этом специально не думал. Но Лео играет хорошо уже 20 лет. В сборной Аргентины последние годы действительно были прекрасными. Если нужно ответить, что он нашел, я бы сказал – естественность. Он знает, что рядом с ним группа друзей, людей, которые готовы отдать максимум ради него. Они видят его как бога, но одновременно – как обычного парня из района. Если им нужно что-то с ним обсудить, они говорят с ним. И это прекрасно. То, что он передает, трудно объяснить. Можно говорить час, но нужно быть рядом, чтобы почувствовать атмосферу, ауру, которая возникает рядом с ним. Это происходит каждый день, и это очень сложно описать словами. Наверное, ключевое слово – естественность. Понимание, что мы все люди, что однажды футбол закончится, и пока он продолжается, нужно наслаждаться.

– Было ли трудно оставить Николаса Отаменди вне стартового состава? И как вы приняли решение выбрать Лисандро Мартинеса?

– Тренер постоянно принимает решения: кто играет, кто не играет, кто выходит, кого менять. Мы всегда говорили, что у нас нет ничего личного ни к кому. Так было и на прошлой Копа Америка. Отаменди это принял. При нас Ди Мария тоже много раз оставался на скамейке и умел потом использовать свой шанс. Игроки понимают: тренер принимает решения ради команды. Он может ошибаться, конечно. Но это никогда не личное. Всем хочется играть, но на поле выходят 11. Мы ищем идеальный баланс и лучшее функционирование.

Отаменди для нас очень важен – не только как вице-капитан, но и из-за того, что он передает, как тренируется, какой пример подает. Важным можно быть не только тогда, когда играешь. Что касается Лисандро и Кути, они хорошо знают друг друга. Лича после травмы вернулся хорошо, они многое нам дают. Мы довольны.

– Что скажете об игре Родриго де Пауля? Он принял непростое решение перейти в американский футбол, а сегодня был одним из лучших.

– Нас не интересует, в какой лиге играют футболисты. Нас интересует их уровень. Родриго показывает хороший уровень, физически выглядит хорошо. А когда он приезжает в сборную и играет с теми, кого отлично знает, это дает ему дополнительный плюс. Но он первый знает, что не может сбавлять. Во время паузы на воду я сказал ему, что он не должен снижать интенсивность. Когда Родриго позитивен, когда идет прессинговать, он заражает нас. А когда немного сбавляет, команда это чувствует. Я попросил его дать еще немного. Если бы он не мог, я мог бы его заменить. Но он провел хороший матч. Мы никогда в нем не сомневались. И я рад, что он сыграл так.

– Лео Валерди писал, что его тронул жест команды. Расскажите о группе – о том, что вы создаете внутри команды, в том числе для Месси и для тех, кто переживает трудные моменты.

– Прежде всего, ситуация с Лео Валерди была очень грустной. Это решения, которые принимают тренеры. С учетом нашей ситуации с центральными защитниками ждать его было бы трудно. Для меня это было очень тяжело, потому что я вел его еще в молодежной сборной до 20 лет. Я очень его люблю и знаю, что он может дать в футбольном плане. Я поговорил с ним обо всем, о чем должен был поговорить, и передаю ему большой привет. Что касается группы, игроки прекрасно знают, что значит потерять свой чемпионат мира. Они знают, как важно быть рядом с человеком, который проходит через трудную ситуацию.

Когда что-то задевает человека, которого ты любишь, это задевает всех. И для меня это хорошо. Кто-то скажет, что в футболе это не имеет значения: мяч либо входит, либо нет. Но я уверен, что имеет. Ты выходишь на поле с партнером, который чувствует то же, что и ты. Когда я играл, всегда старался иметь хорошие отношения со всеми, потому что если нужно было разбить себе голову за партнера – я бы это сделал. Я убежден, что это дает плюс. Конечно, если не выигрываешь, все это будто бы ничего не значит. Но в трудные моменты точно лучше, когда рядом с тобой человек, с которым у тебя сильная связь.

– Какой была атмосфера на первом матче Аргентины в Канзас-Сити? Болельщики приехали издалека, некоторые ехали больше восьми часов.

– Это было потрясающе. Поддержка людей всегда фундаментальна. Особенно когда команда сталкивается с трудностями. Именно болельщики своими песнями вытаскивают нас из таких моментов. Мы как раз говорили об этом с Нико, когда ехали после матча: когда ты находишься вне своей страны, кажется, что нас гораздо больше, чем есть на самом деле. Это очень эмоционально. Надеюсь, все аргентинцы когда-нибудь почувствуют то, что чувствую я, сидя на скамейке. Это невероятно. Такие моменты остаются перед глазами навсегда, матч за матчем. Это очень красиво. Пусть они наслаждаются.

Видеообзор матча Аргентина – Алжир