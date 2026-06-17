МЕССИ: Большая честь быть рядом с Клозе. Но не думаю, что это что-то значит

Легендарный форвард Лионель Месси, который оформил хет-трик в ворота сборной Алжира (3:0) и получил награду лучшего игроку матча, прокомментировал победу Аргентины на старте ЧМ-2026:

«Честно говоря, это совершенно не связано со спортом, но это были сложные дни, и поэтому я был так эмоционален. Я благодарен своим партнерам по команде, тренерскому штабу и делегации сборной – они всегда были рядом и дали мне силы все пережить.

Мы знали, что игра будет сложной. У них очень хорошие игроки, очень динамичные, интенсивные. Если бы мы отдавали им мяч, они могли бы создавать моменты, но мы были хорошо подготовлены, когда мяча не было. Нам повезло выйти вперед и контролировать игру, возможно, не так, как мы обычно это делаем, владея мячом.

Первая половина была для нас немного сложной, вторая половина была другой, что вполне нормально. Первые матчи официальных соревнований, особенно чемпионата мира, всегда непростые. У нас был опыт прошлого чемпионата, и на этом чемпионате мира ясно, что никто ничего не отдает просто так. Это очень конкурентный чемпионат мира, где все команды сильны, у них свой стиль игры, они хорошо подготовлены, и все матчи будут очень напряженными. Физически здесь много сильных команд, которые играют хорошо, и они изучают нас. Все очень равны.

Я люблю играть в футбол. Это моя страсть с детства. Когда я чувствую себя хорошо, я отдаю все силы. Мы смотрим на безумную серию Рафаэля Надаля, и я во многом отождествляю себя с ним. Мы очень похожи в том, что я хочу выкладываться на полную и чувствовать себя хорошо. Мне это нравится. Пока я могу и нахожусь в хорошей форме, я буду играть.

Предаю ли я значению рекорду по голам на ЧМ? Честно говоря, нет. Для меня большая честь быть там [на вершине списка бомбардиров], потому что это значит быть рядом с Клозе. Роналдо тоже там, но я не думаю, что это что-то значит. Мбаппе тоже, он забил два гола. Это статистика, и ничего больше. Хотя для меня большая честь иметь возможность соревноваться со всеми ними, для меня это ничего не значит. Роналдо, насколько я видел, был одним из величайших футболистов, и он не на первом месте, так все это так и остается просто статистикой».

Видеообзор матча Аргентина – Алжир