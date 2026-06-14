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Чемпионат мира
Катар
13.06.2026 22:00 – FT 1 : 1
Швейцария
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Чемпионат мира
14 июня 2026, 00:55 |
1488
1

Катар – Швейцария – 1:1. Первая сенсация на ЧМ-2026. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча первого тура группы B чемпионата мира 2026

14 июня 2026, 00:55 |
1488
1 Comments
Катар – Швейцария – 1:1. Первая сенсация на ЧМ-2026. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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13 июня прошел матч первого тура группы B чемпионата мира 2026 между сборными Катара и Швейцарии.

Команды сыграли на Ливайс Стэдиум в Санта-Кларе, Калифорния. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Швейцарцы вышли вперед на 17-й минуте благодаря реализованному пенальти от Бреля Эмболо.

Катар вырвал ничью на 90+4-й – спасительный гол катарцев на мундиале забил Буалем Хухи.

ЧМ-2026. Группа B

Первый тур. 13 июня

Катар – Швейцария – 1:1

Голы: Хухи, 90+4 – Эмболо, 17 (пен.)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Эмболо, 17 мин.

ГОЛ! 1:1 Хухи, 90+4 мин.

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Булем Хоухи (Катар), асcист Хомам Ахмед.
17’
ГОЛ ! С пенальти забил Брель Эмболо (Швейцария).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Ось це Катар дивом виборов очки в цьому матчі
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