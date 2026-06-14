Катар – Швейцария – 1:1. Первая сенсация на ЧМ-2026. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча первого тура группы B чемпионата мира 2026
13 июня прошел матч первого тура группы B чемпионата мира 2026 между сборными Катара и Швейцарии.
Команды сыграли на Ливайс Стэдиум в Санта-Кларе, Калифорния. Встреча завершилась со счетом 1:1.
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Швейцарцы вышли вперед на 17-й минуте благодаря реализованному пенальти от Бреля Эмболо.
Катар вырвал ничью на 90+4-й – спасительный гол катарцев на мундиале забил Буалем Хухи.
ЧМ-2026. Группа B
Первый тур. 13 июня
Катар – Швейцария – 1:1
Голы: Хухи, 90+4 – Эмболо, 17 (пен.)
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Эмболо, 17 мин.
ГОЛ! 1:1 Хухи, 90+4 мин.
События матча
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