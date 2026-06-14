ЧМ-2026. Катарское чудо на 90+4. Таблица группы B после матчей первого тура

На чемпионате мира 2026 завершены оба матча первого тура группы B.

12 июня сборные Канады и Боснии и Герцеговины расписали мировую со счетом 1:1, а 13 числа Швейцария упустила победу над Катаром – 1:1.

Единственный гол для швейцарцев на 17-й минуте с пенальти забил Брель Эмболо. Катар вырвал ничью на 90+4-й благодаря голу Буалема Хухи.

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После первого тура все четыре команды имеют по одному очку и делят места с первого по четвертое.

Турнироное положение в группе B: Швейцария (1), Канада (1), Босния и Герцеговина (1), Катар (1).

Встречи второго тура в группе B состоятся 18–19 июня. В 22:00 Швейцария сыграет с Боснией, а в 01:00 очное противостояние начнут Канада и Катар.

В плей-офф выйдут команды, занявшие первое и второе места в группе по итогам трех туров. Шансы на выход сохранит и сборная, финишировавшая третьей, если окажется среди 8 лучших команд из 12, занявших третьи места.

Чемпионат мира 2026. Группа B

Первый тур. 12–13 июня

Катар – Швейцария – 1:1

Голы: Хухи, 90+4 – Эмболо, 17 (пен.)

Канада – Босния и Герцеговина – 1:1

Голы: Ларин, 78 – Лукич, 21

Таблица группы B

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