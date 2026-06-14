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Чемпионат мира
14 июня 2026, 00:15 | Обновлено 14 июня 2026, 01:02
617
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ЧМ-2026. Катарское чудо на 90+4. Таблица группы B после матчей первого тура

Швейцарцы не сумели переиграть Катар (1:1), Канада и Босния также расписали ничью (1:1)

14 июня 2026, 00:15 | Обновлено 14 июня 2026, 01:02
617
2 Comments
ЧМ-2026. Катарское чудо на 90+4. Таблица группы B после матчей первого тура
Getty Images/Global Images Ukraine
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На чемпионате мира 2026 завершены оба матча первого тура группы B.

12 июня сборные Канады и Боснии и Герцеговины расписали мировую со счетом 1:1, а 13 числа Швейцария упустила победу над Катаром – 1:1.

Единственный гол для швейцарцев на 17-й минуте с пенальти забил Брель Эмболо. Катар вырвал ничью на 90+4-й благодаря голу Буалема Хухи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После первого тура все четыре команды имеют по одному очку и делят места с первого по четвертое.

  • Турнироное положение в группе B: Швейцария (1), Канада (1), Босния и Герцеговина (1), Катар (1).

Встречи второго тура в группе B состоятся 18–19 июня. В 22:00 Швейцария сыграет с Боснией, а в 01:00 очное противостояние начнут Канада и Катар.

В плей-офф выйдут команды, занявшие первое и второе места в группе по итогам трех туров. Шансы на выход сохранит и сборная, финишировавшая третьей, если окажется среди 8 лучших команд из 12, занявших третьи места.

Чемпионат мира 2026. Группа B

Первый тур. 12–13 июня

  • Катар – Швейцария – 1:1

Голы: Хухи, 90+4 – Эмболо, 17 (пен.)

  • Канада – Босния и Герцеговина – 1:1

Голы: Ларин, 78 – Лукич, 21

Таблица группы B

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Після двох матчів у цій групі чесно кажучи змінив свою думку про аутсайдера. І можу сказати що навіть за 3 місце буде боротьба катарців з Боснією.
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Молодці!🇶🇦 В пустелях теж навчились грати в футбол! 😉
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