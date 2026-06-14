ЧМ-2026. Катарское чудо на 90+4. Таблица группы B после матчей первого тура
Швейцарцы не сумели переиграть Катар (1:1), Канада и Босния также расписали ничью (1:1)
На чемпионате мира 2026 завершены оба матча первого тура группы B.
12 июня сборные Канады и Боснии и Герцеговины расписали мировую со счетом 1:1, а 13 числа Швейцария упустила победу над Катаром – 1:1.
Единственный гол для швейцарцев на 17-й минуте с пенальти забил Брель Эмболо. Катар вырвал ничью на 90+4-й благодаря голу Буалема Хухи.
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После первого тура все четыре команды имеют по одному очку и делят места с первого по четвертое.
- Турнироное положение в группе B: Швейцария (1), Канада (1), Босния и Герцеговина (1), Катар (1).
Встречи второго тура в группе B состоятся 18–19 июня. В 22:00 Швейцария сыграет с Боснией, а в 01:00 очное противостояние начнут Канада и Катар.
В плей-офф выйдут команды, занявшие первое и второе места в группе по итогам трех туров. Шансы на выход сохранит и сборная, финишировавшая третьей, если окажется среди 8 лучших команд из 12, занявших третьи места.
Чемпионат мира 2026. Группа B
Первый тур. 12–13 июня
- Катар – Швейцария – 1:1
Голы: Хухи, 90+4 – Эмболо, 17 (пен.)
- Канада – Босния и Герцеговина – 1:1
Голы: Ларин, 78 – Лукич, 21
Таблица группы B
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