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Чемпионат мира
Катар
13.06.2026 22:00 - : -
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Чемпионат мира
12 июня 2026, 23:38 | Обновлено 12 июня 2026, 23:40
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Катар – Швейцария. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового этапа футбольного ЧМ-2026

12 июня 2026, 23:38 | Обновлено 12 июня 2026, 23:40
98
0
Катар – Швейцария. Текстовая трансляция матча
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В субботу, 13 июня, состоится поединок группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором будут играть национальные сборные Катара и Швейцарии. игра пройдет в Санта-Кларе (США) на поле стадиона «Левайс Стэдиум», начало – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч Катар – Швейцария завершит программу первого тура группы B на чемпионате мира 2026 года. Для Катара это второй мундиаль в истории и первый, на который команда пробилась через отборочный турнир. Накануне чемпионата катарцы уступили Ирландию и сыграли вничью с Сальвадором, поэтому считаются аутсайдерами своей группы.

Швейцария уверенно выиграла отборочную группу, опередив Швецию, Словению и Косово. В контрольных матчах швейцарцы показали неплохие результаты, разгромив Иорданию и сыграв вничью с Австралией. Единственная очная встреча между командами состоялась в 2018 году и завершилась сенсационной победой Катара со счетом 1:0. Несмотря на статус фаворита Швейцарии, катарская сборная попытается создать неожиданность уже в стартовом матче турнира.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Катар – Швейцария в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Катар
13 июня 2026 -
22:00
Швейцария
Победа Швейцарии 1.22 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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