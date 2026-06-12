В субботу, 13 июня, состоится поединок группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором будут играть национальные сборные Катара и Швейцарии. игра пройдет в Санта-Кларе (США) на поле стадиона «Левайс Стэдиум», начало – в 22:00 по Киеву.

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Матч Катар – Швейцария завершит программу первого тура группы B на чемпионате мира 2026 года. Для Катара это второй мундиаль в истории и первый, на который команда пробилась через отборочный турнир. Накануне чемпионата катарцы уступили Ирландию и сыграли вничью с Сальвадором, поэтому считаются аутсайдерами своей группы.

Швейцария уверенно выиграла отборочную группу, опередив Швецию, Словению и Косово. В контрольных матчах швейцарцы показали неплохие результаты, разгромив Иорданию и сыграв вничью с Австралией. Единственная очная встреча между командами состоялась в 2018 году и завершилась сенсационной победой Катара со счетом 1:0. Несмотря на статус фаворита Швейцарии, катарская сборная попытается создать неожиданность уже в стартовом матче турнира.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Катар – Швейцария в украинской версии сайта.