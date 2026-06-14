Мурат Якин пояснил, почему Швейцария упустила победу над Катаром в матче ЧМ

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин провел пресс-конференцию после ничьей с Катаром (1:1) в матче первого тура группы B чемпионата мира 2026:

– Мурат, это точно не тот старт, который вы себе представляли. Что пошло не так?

Если говорить об игре, команда показала то, что мы и планировали: доминирующий футбол. У нас была правильная структура, мы владели мячом, хорошо его двигали, создавали моменты. В итоге нам не хватило эффективности. Возможно, не хватило немного хладнокровия и точности в завершении атак. Это и стоило нам важных очков. Конечно, это два потерянных очка. Команда показывала хороший футбол, играла с удовольствием, но если ты не забиваешь второй гол и ведешь всего 1:0, одна возможность соперника может очень больно ударить.

Мы сами допустили эту ситуацию. Наша ошибка в том, что не успокоили игру в последние две-три минуты. Мы потеряли мяч в ненужном эпизоде и позволили сопернику создать шанс. Это больно, но мы должны все правильно проанализировать. Уверен, мы выйдем из этой ситуации сильнее.

– Это не идеальный старт для Швейцарии. Насколько на исход повлияли ваши замены и изменения в команде?

– В такой фазе матча каждая замена делается с надеждой, что она даст команде свежесть и поможет сохранить доминирование. Неудачно получилось, что мы перестали выигрывать вторые мячи. Я не хочу говорить, что причина только в игроках, вышедших на замену. Возможно, мы просто в целом потеряли контроль над мячом. У нас достаточно качества в команде, и мы знаем гибкость наших игроков. Мы используем их там, где они чувствуют себя комфортно и могут дать команде свои сильные стороны.

Замены были необходимы, потому что нагрузка на игроков на поле была большой. Но, конечно, во втором тайме они немного сбили ритм. Соперник хорошо защищался. У нас были еще две-три возможности забить второй гол, но в концовке мы потеряли контроль, а Катар поверил в свой шанс. И мы сами позволили им это сделать. Сейчас, сразу после матча, я не могу точно сказать, дали ли замены команде нужную стабильность. Это нужно спокойно проанализировать перед следующими играми.

– Гранит Джака после матча критиковал запасных и говорил, что игроки должны уважать позицию, выполнять требования тренера, а не пытаться играть шоуменов. Вы согласны с этой критикой? Как оцениваете свои замены?

– Мы выпустили свежих игроков, потому что нагрузка была высокой. Даже когда ты контролируешь мяч и доминируешь, это требует много сил. Поэтому свежие силы были нужны. В такой ситуации ты надеешься, что игроки со скамейки добавят давление и энергию.

Мы упустили шанс забить 2:0 – не только во втором тайме, но и в первом. У нас было достаточно моментов, были две-три очень хорошие атаки. Не хватило решительности и точности. Но я бы не стал просто перекладывать вину на игроков, вышедших на замену. Мы команда. Каждый имеет право выйти и играть там, где я его использую. Конечно, я тоже должен взять часть ответственности на себя. Нужно понять, выполнили ли мы все на 100%. Если ты пропускаешь такой гол в последней атаке, значит, где-то неправильно защитился. Это мы должны делать лучше.

– Как объяснить спад во втором тайме? Возможно, команда слишком уверенно почувствовала себя из-за большого владения и количества ударов?

– Это связано с нашим стилем. Мы играем доминирующе, заставляем соперника много бегать. Но со временем соперник начинает лучше защищаться, выманивает нас, и у нас появляются открытые зоны. Мы играем смело, рискуем, стараемся располагать много игроков перед мячом. Но даже если ведешь всего 1:0, оборонительная организация должна оставаться идеальной. В последние пять минут Катар уже не так сильно нас прессинговал. Мы сами отдали мяч и позволили сопернику подняться. За это мы должны критиковать прежде всего себя.

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– Всю неделю говорили о жаре и паузах на водопой. Насколько условия повлияли на игру?

– Мы не должны искать в этом оправдание. Нужно просто извлечь урок. Да, в полдень было очень жарко. Даже когда поле поливают, через несколько минут оно снова становится сухим. В одних зонах мяч идет хорошо, в других как будто прилипает. Из-за этого было непросто контролировать мяч после длинных передач и контратак соперника. В последней атаке с Ману это тоже могло сыграть роль: приходит длинный мяч, и ты не до конца понимаешь, как он поведет себя на газоне. Но это не оправдание. Жара была одинаковой для всех. Нам не хватило точности и решимости забить второй гол. Cooling break дает возможность что-то изменить или адаптировать, но сегодняшнюю ничью я не буду объяснять жарой.

– Гранит Джака говорил, что, возможно, команда слишком часто говорила о лучшем чемпионате мира в истории. Вы согласны? Это был тревожный звонок?

– Мы в какой-то степени сами заслужили такие разговоры. Команда опытная и должна уметь с этим справляться. Все зависит от того, как это интерпретировать. С футбольной точки зрения мы показали, на что способны: владение мячом, атакующий футбол, хорошие комбинации, хорошие позиции. Но в конце все определяется результатом, а сегодня он для нас неудовлетворительный. Это очень больно, учитывая объем проделанной работы. Мы хотим провести хороший чемпионат мира и добиться хороших результатов. Теперь нужно показать, что мы извлекли уроки и станем эффективнее. Я уверен, что в следующих двух матчах все будет лучше.

– Вы выпустили очень опытный стартовый состав. Самому молодому игроку было 25 лет. Почему не дали шанс одному-двум молодым футболистам с первых минут?

– Стартовый состав определился с учетом системы соперника и формы игроков на неделе. Денис провел сегодня хороший матч, действовал качественно. В целом выбранная структура сработала: мы хорошо атаковали, в обороне многое перехватывали. Были одна-две ситуации после длинных передач, но такое бывает. На таком турнире опыт очень важен. Молодым игрокам, у которых пока меньше опыта, нужно быть терпеливыми. Когда они получают шанс, как сегодня, они должны его использовать. В таких матчах нужны опытные футболисты, которые понимают, как действовать в каждой ситуации. Стартовый состав я бы выбрал так же. А вот замены нужно будет еще раз проанализировать.

– На матче было 67 966 болельщиков, на трибунах было много швейцарских цветов. Как это повлияло на команду?

– Конечно, приятно играть при такой атмосфере. Многие наши игроки к этому привыкли, но все равно очень радостно видеть своих болельщиков на стадионе. Мы не знаем, все ли они приехали из Швейцарии, но поддержка была огромной. Мы благодарны за нее. К сожалению, мы не смогли подарить болельщикам победу, как хотели. Надеюсь, получится в следующий раз.

– Вы сказали, что перед следующим матчем нужен хороший анализ. Что еще важно? Игроки выглядят разочарованными – нужно ли работать с ними ментально?

– По самой игре мы не можем сильно себя упрекать. У нас было 26 или 27 ударов – мы хорошо нагрузили вратаря. Нужно работать над точностью и уверенностью. Способ игры был именно таким, каким я его представлял: хорошие позиции, хорошие движения, хорошие атаки, выходы на ударные позиции. Но мы не были эффективны. Обычно именно эти качества делали нас сильными, но соперник тоже это знал и терпел. Главный вывод – нельзя терять мяч в последние пять минут, когда ведешь всего 1:0. Иногда нужно сыграть проще, жестче, подержать мяч на чужой половине. Если ты даешь сопернику свободное пространство и позволяешь сделать подачу, такое может случиться. Это футбол. Катар поверил в свой шанс и заставил удачу прийти к нему. У нас сегодня этой удачи не было.

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– Вы разочарованы игрой своего капитана Гранита Джаки? От него ждали, что он будет делать разницу.

– Абсолютно нет. Гранит – мой капитан, он управляет игрой. Сегодня он собирал команду вокруг себя и был важным центром управления. Он играл так, как мы от него привыкли видеть: вел партнеров за собой, контролировал центр поля.

Говорить о разочаровании в Граните – неправильно. Я очень хорошо его знаю. Ему было непросто, потому что соперник постоянно уделял ему внимание. Он капитан и наша ключевая фигура в центре, поэтому мы понимали, что часть атак нужно развивать через фланги и других игроков. Конечно, он тоже разочарован. Он всегда требует большего и всегда хочет выигрывать. Сегодня не получилось, но теперь нам нужно все проанализировать и хорошо подготовиться к следующим матчам.

– В последние дни много говорили о Рикардо Родригесе. Как оцениваете его игру и почему заменили его ближе к концу?

– Его участие не было под вопросом. По ходу матча было видно, что у него накапливается усталость. Мы решили выпустить Миро – свежего и быстрого игрока, который мог бы помочь в атаке и, возможно, поучаствовать во втором голе. Но Рикки сегодня сыграл практически без ошибок. Выигрывал единоборства, хорошо работал с мячом – все то, что мы от него знаем. Жаль, что он не смог провести весь матч, потому что он всегда дает стабильность и своей позиции, и партнерам рядом. Миро выглядел неудачно в эпизоде с игрой головой, но это не упрек с моей стороны. Рикардо свою работу сегодня сделал хорошо.

– Вы много говорили об игроках, вышедших на замену. Есть ли среди них кто-то, кем вы остались довольны?

– Фабиан Ридер хорошо вошел в игру. Он сразу дал темп, который мы от него знаем. У него были эпизоды с отборами, был удар. Возможно, если бы он немного подождал или еще раз обыграл соперника, вышел бы на лучшую позицию. Йорану было сложнее войти в игру справа. Мы потом чаще играли через левый фланг и не так часто искали его. Он свободный игрок и может находить позиции, где лучше раскрывается. У Ардона в последние пять минут были два-три хороших паса. В одном из эпизодов, в последней атаке, он хотел сыграть вперед, но, возможно, лучшим решением было бы еще немного подержать мяч.

Это опыт, который молодые игроки должны получать. Для этого мы и даем им минуты. Конечно, больно, что все закончилось для них неудачно, но молодым футболистам нужно проходить через такие моменты.

– Как теперь работать с молодыми или менее опытными игроками, чтобы восстановить их к следующему матчу?

– Место в стартовом составе нужно заслужить. Думаю, сегодняшний стартовый состав был правильным, если смотреть на нашу игру и доминирование. Игроки, которые сидят на скамейке или выходят на замену, тоже должны заслуживать свои шансы – работой, качеством, тренировками.

Иногда нужно быть терпеливым и ждать своего момента. Одного-двух хороших матчей недостаточно, чтобы гарантировать себе место в старте. Сегодня концовка получилась неудачной – не только по результату, но и по тому, как мы провели последние пять-десять минут. Мы могли лучше контролировать игру. Соперник уже не так активно пытался нам мешать, он просто ждал один шанс – и мы ему этот шанс дали.

Но обвинять молодых игроков было бы неправильно. Мы хорошая команда, у нас хорошие футболисты. Поэтому я дал им доверие. Но это доверие нужно постоянно подтверждать.

Видеообзор матча Катар – Швейцария (1:1)