Хулен ЛОПЕТЕГИ: «Мы забили исторический гол и взяли историческое очко»

Главный тренер сборной Катара Хулеп Лопетеги провела пресс-конференцию после ничейного матча первого тура группы B чемпионата мира 2026 против команды Швейцарии (1:1):

– Прежде всего хочу поздравить ребят. Я очень горжусь ими. Даже если бы мы не забили этот гол и не сыграли вничью, я все равно гордился бы командой – ее ментальностью и дисциплиной, которые игроки показали сегодня. Но, к счастью, в последнем эпизоде мы добились успеха. Мы забили исторический гол и взяли историческое очко. Само наше присутствие здесь уже было историческим, и я хочу это подчеркнуть. Сегодня команда проделала невероятную работу против большой сборной – Швейцарии.

Ключевым было то, что после их гола мы не начали паниковать. Против такой команды, если ты раскрываешься и теряешь голову, они могут тебя наказать и разрушить твою игру. Мы продолжали верить, много работали и получили награду. Теперь нам нужно хорошо восстановиться. У Канады на один день больше для восстановления, они играют дома, а нам еще нужно перелетать. Нашим игрокам иногда нужно больше времени, чтобы восстановиться, потому что они не привыкли к такому ритму.

Мы уже исполнили одну мечту, когда приехали на чемпионат мира. Сегодня исполнили еще одну маленькую мечту. Теперь нужно продолжать эту историю. Будет тяжело, но мы заслужили право продолжать мечтать.

– Насколько тяжелым был этот матч?

– Это был очень тяжелый матч – физически, тактически и ментально. Мы понимали, что играем против команды, которая объективно сильнее нас. Это нужно было принять. У Швейцарии футболисты из топ-лиг, сильные технически и физически. Поэтому нам нужен был четкий план. Мы его выполнили. Да, в некоторые моменты нам немного повезло. Но в футболе и в жизни нужно верить и работать, чтобы заслужить эту долю удачи. Мы счастливы. Я счастлив за игроков. Мы сделали маленький шаг, а теперь главное – восстановиться.

– Как вы оцените сборную Швейцарии? Она удивила вас? Была сильнее или слабее, чем вы ожидали?

– Нет, я не удивлен. Я очень уважаю сборную Швейцарии.В последние годы они отлично работают. Мурат Якин делает великолепную работу: у команды есть стабильная основа, и при этом постепенно добавляются новые игроки. Если смотреть по позициям, у них топ-футболисты – и на поле, и на скамейке. Мое мнение о качестве их игроков и работе их тренера не изменилось. Я уверен, что у Швейцарии есть возможность далеко пройти на этом чемпионате мира.

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– Изменился ли ваш план после того, как команда пропустила? Или идея была в том, чтобы оставаться в игре до конца и попытаться нанести решающий удар в концовке?

– Мы почти ничего не меняли. Нам нужно было придерживаться плана. Если против Швейцарии начать слишком рано раскрываться и терять структуру, ты точно будешь страдать. У них много сильных игроков: быстрых, мощных, качественных в индивидуальной борьбе. Конечно, у них были моменты. Это нормально, когда Швейцария играет против нас. Но мы верили, работали, терпели и проявили характер. В конце мы получили большую награду – гол и историческое очко. Сейчас я полностью сосредоточен на восстановлении игроков. Это самое важное.

– Вы чувствуете дополнительное давление после этого очка?

– Мы всегда под давлением. Когда ты тренер, ты живешь под давлением. Мы приехали сюда с высоким уровнем требований к себе. Но важно подчеркнуть: мы уже вошли в историю, просто оказавшись здесь. А сегодня сделали еще один исторический шаг. Это не значит, что давление стало больше. Наша цель остается прежней: очень хорошо восстановиться и подготовить хороший план на матч с Канадой. Канада – команда, которая играет лучше нас, и она будет играть дома, потому что это страна-хозяйка. Нам нужно быть готовыми к новому большому вызову.

– Как команда восприняла условия матча – температуру, время начала, перелеты?

– Нужно понимать, что в Катаре наши игроки обычно играют вечером. Они не привыкли играть утром или днем. Обычно утром они просыпаются позже – это часть привычного ритма жизни там. Поэтому еще месяц назад нам пришлось перестраивать весь цикл, чтобы быть готовыми играть в 12:00. Поле было очень хорошим, действительно очень хорошим. Температура была высокой, но она была одинаковой для обеих команд. Это не может быть оправданием. Нужно адаптироваться как можно быстрее.

– FIFA объявила, что на матче было 60 796 болельщиков. Насколько команда чувствовала поддержку своих фанатов?

– Мы счастливы, когда думаем о радости, которую можем подарить людям. Мы очень ценим болельщиков, которые приехали сюда. Катар очень далеко, и для них это большое усилие. Но мы также чувствуем поддержку всей страны. Мы работаем для них, для себя, для наших семей. Сейчас главное – восстановиться.

Видеообзор матча Катар – Швейцария (1:1)