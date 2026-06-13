Катар – Швейцария. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Поединок первого тура группы B состоится 13 июня в 22:00 по Киеву
13 июня на Ливайс Стэдиум пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Катара и Швейцарии.
Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.
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Катар
Команда дебютировала на таком уровне в 2022-м году - и то только потому, что небольшая, но богатая страна смогла получить право организовать турнир. Это не помогло, новичок проиграл все поединки. Хотя в целом показывала прогресс, чего стоит победа на кубке Азии. А сейчас получилось пройти и квалификацию, правда, только в дополнительном раунде. Став только четвертыми в своей группе, футболисты обыграли ОАЭ при ничьей с Оманом - этого хватило, чтобы получить заветный пропуск.
Примечательно, что решающие 2:1 с ОАЭ стали последней, пока что, победой для сборной. После этого она ограничилась ничьей с Сирией при паре поражений в рамках Арабского кубка, и не выигрывали в товарищеском формате. В июне хотя бы выдали нулевую ничью с Сальвадором.
Швейцария
Сборная сменила Петковича на Якина на тренерском посту, но и при Мурате продолжает быть стабильно неплоха. Чего стоит Евро-2024, когда, выйдя в плей-офф, получилось там Италию выбить. Да, потом была слабая Лига Наций, зато в рамках квалификации футболисты набрали четырнадцать очков в шести матчах с Косово, Словенией и Швецией, став лучшей в группе и получив очередную путевку на чемпионат.
Контрольные поединки потом оставили довольно противоречивое впечатление. С одной стороны, проиграли только Германии, и то 3:4. С другой, и выигрывали лишь у скромной Иордании, пусть и крупно, 4:1. С Норвегией весной и Австралией уже накануне мундиаля были ничьи.
Статистика личных встреч
Единственный раз, в товарищеском формате, команды сыграли в конце осени 2018-го года. Тогда достаточно неожиданно победа, 1:0, досталась представителю Ближнего Востока.
Прогноз
Букмекерские конторы верят, что швейцарцы наконец-то возьмут реванш. С учетом разницей в классе, стоит поставить на то, что Джака и компания смогут победить с форой -1,5 гола.
Прогноз Sport.ua: Фора Швейцарии (-1.5) за 1.7 по линии БК betking.
22:00
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