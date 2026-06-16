Франция – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура группы I 16 июня в 22:00 по Киеву
16 июня состоится матч первого тура группы I чемпионата мира 2026 между сборными Франции и Сенегала.
Встреча начнется в 22:00 по Киеву на Метлайф Стэдиум в Ист-Ратерфорде, Нью-Джерси.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с Францией и Сенегалом в квартете I на мундиале играют команды Норвегии и Ирака.
Наставник Франции – Дидье Дешам. Сборную Сенегала тренирует Пап Тиав.
Франци и Сенегал ранее играли друг с другом один раз – в 2002 году сенегальный одержали победу над соперниками на групповом этапе ЧМ.
Календарь матчей в группе I ЧМ-2026:
- 16.06. 22:00. Франция – Сенегал (1-й тур)
- 17.06. 01:00. Ирак – Норвегия (1-й тур)
- 23.06. 00:00. Франция – Ирак (2-й тур)
- 23.06. 03:00. Норвегия – Сенегал (2-й тур)
- 26.06. 22:00. Норвегия – Франция (3-й тур)
- 26.06. 22:00. Сенегал – Ирак (3-й тур)
Франция – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа I
|Группа I
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 22:00 Франция - Сенегал
|0
|2
|Ирак
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 01:00 Ирак - Норвегия
|0
|3
|Норвегия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 01:00 Ирак - Норвегия
|0
|4
|Сенегал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 22:00 Франция - Сенегал
|0
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