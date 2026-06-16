16 июня состоится матч первого тура группы I чемпионата мира 2026 между сборными Франции и Сенегала.

Встреча начнется в 22:00 по Киеву на Метлайф Стэдиум в Ист-Ратерфорде, Нью-Джерси.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Францией и Сенегалом в квартете I на мундиале играют команды Норвегии и Ирака.

Наставник Франции – Дидье Дешам. Сборную Сенегала тренирует Пап Тиав.

Франци и Сенегал ранее играли друг с другом один раз – в 2002 году сенегальный одержали победу над соперниками на групповом этапе ЧМ.

Календарь матчей в группе I ЧМ-2026:

16.06. 22:00. Франция – Сенегал (1-й тур)

17.06. 01:00. Ирак – Норвегия (1-й тур)

23.06. 00:00. Франция – Ирак (2-й тур)

23.06. 03:00. Норвегия – Сенегал (2-й тур)

26.06. 22:00. Норвегия – Франция (3-й тур)

26.06. 22:00. Сенегал – Ирак (3-й тур)

Франция – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа I