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Чемпионат мира
Франция
16.06.2026 22:00 - : -
Сенегал
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Чемпионат мира
16 июня 2026, 07:46 |
78
0

Франция – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура группы I 16 июня в 22:00 по Киеву

16 июня 2026, 07:46 |
78
0
Франция – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дидье Дешам и Пап Тиав
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16 июня состоится матч первого тура группы I чемпионата мира 2026 между сборными Франции и Сенегала.

Встреча начнется в 22:00 по Киеву на Метлайф Стэдиум в Ист-Ратерфорде, Нью-Джерси.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Францией и Сенегалом в квартете I на мундиале играют команды Норвегии и Ирака.

Наставник Франции – Дидье Дешам. Сборную Сенегала тренирует Пап Тиав.

Франци и Сенегал ранее играли друг с другом один раз – в 2002 году сенегальный одержали победу над соперниками на групповом этапе ЧМ.

Календарь матчей в группе I ЧМ-2026:

  • 16.06. 22:00. Франция – Сенегал (1-й тур)
  • 17.06. 01:00. Ирак – Норвегия (1-й тур)
  • 23.06. 00:00. Франция – Ирак (2-й тур)
  • 23.06. 03:00. Норвегия – Сенегал (2-й тур)
  • 26.06. 22:00. Норвегия – Франция (3-й тур)
  • 26.06. 22:00. Сенегал – Ирак (3-й тур)

Франция – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Франция – Сенегал
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Трансляция матча В эфире

Группа I

Группа I Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Франция 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 22:00 Франция - Сенегал 0
2 Ирак 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 01:00 Ирак - Норвегия 0
3 Норвегия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 01:00 Ирак - Норвегия 0
4 Сенегал 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 22:00 Франция - Сенегал 0
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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