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Ирак
17.06.2026 01:00 - : -
Норвегия
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Чемпионат мира
16 июня 2026, 07:58 | Обновлено 16 июня 2026, 07:59
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0

Ирак – Норвегия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы І ЧМ-2026 17 июня в 01:00

16 июня 2026, 07:58 | Обновлено 16 июня 2026, 07:59
40
0
Ирак – Норвегия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Грэм Арнольд и Столе Сольбаккен
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В ночь на 17 июня состоится матч сборных Ирака и Норвегии в первом туре группы I на чемпионате мира 2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Местом проведения матча станет арена «Бостон Стэдиум» в городе Фоксборо, штат Массачусетс (США). Начало игры – в 01:00 по киевскому времени.

Главный тренер сборной Ирака – австралиец Грэм Арнольд, в то время как Норвегию возглавляет местный специалист Столе Сольбаккен.

Предстоящий матч станет первой встречей сборных в футбольной истории.

Их соперниками по группе станут Франция и Сенегал, которые проведут очную дуэль 16 июня.

Календарь матчей в группе I ЧМ-2026:

  • 16.06. 22:00. Франция – Сенегал (1-й тур)
  • 17.06. 01:00. Ирак – Норвегия (1-й тур)
  • 23.06. 00:00. Франция – Ирак (2-й тур)
  • 23.06. 03:00. Норвегия – Сенегал (2-й тур)
  • 26.06. 22:00. Норвегия – Франция (3-й тур)
  • 26.06. 22:00. Сенегал – Ирак (3-й тур)

Ирак – Норвегия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Ирак – Норвегия
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Группа І (ЧМ-2026)

Группа I Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Франция 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 22:00 Франция - Сенегал 0
2 Ирак 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 01:00 Ирак - Норвегия 0
3 Норвегия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 01:00 Ирак - Норвегия 0
4 Сенегал 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 22:00 Франция - Сенегал 0
Полная таблица
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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