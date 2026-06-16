В ночь на 17 июня состоится матч сборных Ирака и Норвегии в первом туре группы I на чемпионате мира 2026.

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Местом проведения матча станет арена «Бостон Стэдиум» в городе Фоксборо, штат Массачусетс (США). Начало игры – в 01:00 по киевскому времени.

Главный тренер сборной Ирака – австралиец Грэм Арнольд, в то время как Норвегию возглавляет местный специалист Столе Сольбаккен.

Предстоящий матч станет первой встречей сборных в футбольной истории.

Их соперниками по группе станут Франция и Сенегал, которые проведут очную дуэль 16 июня.

Календарь матчей в группе I ЧМ-2026:

16.06. 22:00. Франция – Сенегал (1-й тур)

17.06. 01:00. Ирак – Норвегия (1-й тур)

23.06. 00:00. Франция – Ирак (2-й тур)

23.06. 03:00. Норвегия – Сенегал (2-й тур)

26.06. 22:00. Норвегия – Франция (3-й тур)

26.06. 22:00. Сенегал – Ирак (3-й тур)

Ирак – Норвегия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа І (ЧМ-2026)