Ирак – Норвегия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы І ЧМ-2026 17 июня в 01:00
В ночь на 17 июня состоится матч сборных Ирака и Норвегии в первом туре группы I на чемпионате мира 2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Местом проведения матча станет арена «Бостон Стэдиум» в городе Фоксборо, штат Массачусетс (США). Начало игры – в 01:00 по киевскому времени.
Главный тренер сборной Ирака – австралиец Грэм Арнольд, в то время как Норвегию возглавляет местный специалист Столе Сольбаккен.
Предстоящий матч станет первой встречей сборных в футбольной истории.
Их соперниками по группе станут Франция и Сенегал, которые проведут очную дуэль 16 июня.
Календарь матчей в группе I ЧМ-2026:
- 16.06. 22:00. Франция – Сенегал (1-й тур)
- 17.06. 01:00. Ирак – Норвегия (1-й тур)
- 23.06. 00:00. Франция – Ирак (2-й тур)
- 23.06. 03:00. Норвегия – Сенегал (2-й тур)
- 26.06. 22:00. Норвегия – Франция (3-й тур)
- 26.06. 22:00. Сенегал – Ирак (3-й тур)
Ирак – Норвегия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа І (ЧМ-2026)
|Группа I
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 22:00 Франция - Сенегал
|0
|2
|Ирак
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 01:00 Ирак - Норвегия
|0
|3
|Норвегия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 01:00 Ирак - Норвегия
|0
|4
|Сенегал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 22:00 Франция - Сенегал
|0
|
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