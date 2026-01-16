Победа Барселоны, минус 17 в гандболе, 17 место в эстафете, жребий Aus Open

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 15 января.

1. Не повторили позор Реала. Барселона прошла дальше в Кубке Испании

Игра против Расинга завершилась со счетом 2:0

2. Французский камбек. Милан одержал волевую победу над Комо

Игра завершилась со счетом 3:1

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Соболь продолжит карьеру в чемпионате Чехии

30-летний украинский защитник будет выступать за команду Яблонец

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ковалец вернулся к тренерской работе

Известный специалист возглавил запорожский «Металлург»

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Первый трансфер Григорчука. Черноморец подписал защитника

Василий Курко стал «моряком»

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали легионера из другого львовского клуба УПЛ

Эдсон перебрался в расположение «львов»

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась опытным футболистом из УПЛ

Павел Полегенько присоединился к «пивоварам»

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 объявил о подписании легионера из Колумбии

Николас Аревало присоединился к харьковскому клубу

6. Викингов не покорили. Украина проиграла Норвегии на чемпионате Европы

Украинские гандболисты разгромно проиграли хозяевам турнира

7A. Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии стартуют 18 января

7B. Жеребьевка Aus Open 2026: соперники Алькараса, Синнера, Джоковича, Монфиса

Австралийский мейджор в Мельбурне стартует 18 января

8A. Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ

«Сине-желтая» команда финишировала 17-й

8B. Французы на вершине, домашняя награда и шведы вне пьедестала

Анализ мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Германии

9A. Это Спарта! О Реале и его очередном полководце

Рассказ об Альваро Арбелоа, новом рулевом «сливочных»

9B. Манчестерское сердце: чего ожидать от Каррика в МЮ

Оцениваем очередное тренерское назначение в «Манчестер Юнайтед»

10. В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании

16 января горняки будут в статусе наблюдателя, так как вышли сразу в 1/8 финала