Дорогу молодым. В составе Кривбасса дебютировали игроки юношеской команды
Патрик ван Леувен дал шанс молодым игрокам
«Кривбасс» проводит учебно-тренировочные сборы в Испании. В первом контрольном матче криворожский клуб со счетом 0:3 проиграл датскому «Мидтьюлланду».
В этом матче в составе первой команды дебютировали игроки «Кривбасса» U-19 и футбольной академии «Кривбасса».
Так во втором тайме матча с «Мидтьюлландом» на поле вышли футболисты юношеской команды – защитники Евгений Маяков и Егор Коробка, нападающие Матвей Боднар и Ростислав Плотко, полузащитник Александр Гладков.
Также на 82-й минуте дебютировал полузащитник «Кривбасса» U-17 Иван Задоенко.
«Гордимся нашими юношами и поздравляем ребят с первым шагом в профессиональном футболе!», – написала пресс-служба криворожского клуба.
