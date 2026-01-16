Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 января 2026, 13:42 | Обновлено 16 января 2026, 13:43
Дорогу молодым. В составе Кривбасса дебютировали игроки юношеской команды

Патрик ван Леувен дал шанс молодым игрокам

ФК Кривбасс

«Кривбасс» проводит учебно-тренировочные сборы в Испании. В первом контрольном матче криворожский клуб со счетом 0:3 проиграл датскому «Мидтьюлланду».

В этом матче в составе первой команды дебютировали игроки «Кривбасса» U-19 и футбольной академии «Кривбасса».

Так во втором тайме матча с «Мидтьюлландом» на поле вышли футболисты юношеской команды – защитники Евгений Маяков и Егор Коробка, нападающие Матвей Боднар и Ростислав Плотко, полузащитник Александр Гладков.

Также на 82-й минуте дебютировал полузащитник «Кривбасса» U-17 Иван Задоенко.

«Гордимся нашими юношами и поздравляем ребят с первым шагом в профессиональном футболе!», – написала пресс-служба криворожского клуба.

Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
