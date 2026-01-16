Л. Киченок / Кравчик – Синякова / Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира WTA 500 в Аделаиде
16 января украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на парном турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.
В финале украинка и ее напарница Дезире Кравчик (США) сыграют против тандема Катерина Синякова (Чехия) / Чжан Шуай (Китай). Поединок начнется ориентировочно в 12:30 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительницы противостояния выиграют трофей пятисотника и $61,540 (на двоих).
