Л. Киченок / Кравчик – Синякова / Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE

16 января украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на парном турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В финале украинка и ее напарница Дезире Кравчик (США) сыграют против тандема Катерина Синякова (Чехия) / Чжан Шуай (Китай). Поединок начнется ориентировочно в 12:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительницы противостояния выиграют трофей пятисотника и $61,540 (на двоих).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.