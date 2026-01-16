Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
16 января 2026, 13:05 |
421
0

Л. Киченок / Кравчик – Синякова / Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира WTA 500 в Аделаиде

16 января 2026, 13:05 |
421
0
Л. Киченок / Кравчик – Синякова / Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE
Instagram. Людмила Киченок

16 января украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на парном турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В финале украинка и ее напарница Дезире Кравчик (США) сыграют против тандема Катерина Синякова (Чехия) / Чжан Шуай (Китай). Поединок начнется ориентировочно в 12:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительницы противостояния выиграют трофей пятисотника и $61,540 (на двоих).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

Людмила Киченок Дезире Кравчик Катерина Синякова Чжан Шуай смотреть онлайн WTA Аделаида
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(13)
Комментарии 0
