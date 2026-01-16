Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер Шахтера стал игроком аустайдера Суперлиги Греции
Греция
16 января 2026, 13:46 |
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер Шахтера стал игроком аустайдера Суперлиги Греции

Алекс Тейшейра перешел в «Пансерраикос»

panserraikosfc.gr

Клуб греческой Суперлиги «Пансерраикос» официально объявил о подписании 36-летнего атакующего полузащитника Алекса Тейшейры.

В стан греческой команды экс-лидер «Шахтера», которого «горняки» сумели за 50 миллионов евро продать в китайский «Цзянсу Сунин», перешел на правах свободного агента.

До этого Алекс Тейшейра выступал за «Васко да Гама», стан которого покинул в сентябре минувшего года.

О сроках контракта Тейшейры с его новым клубом не сообщается, но по неофициальным данным сотрудничество рассчитано на полгода.

Отметим, что «Пансерраикос» является безусловным аутсайдером текущего сезона в греческой Суперлиге. Эта команда сумела набрать лишь 5 очков в 16 матчах и отстает от ближайшего преследователя на 5 пунктов.

Алекс Тейшейра трансферы Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: ФК Пансерраикос
