ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер Шахтера стал игроком аустайдера Суперлиги Греции

Клуб греческой Суперлиги «Пансерраикос» официально объявил о подписании 36-летнего атакующего полузащитника Алекса Тейшейры.

В стан греческой команды экс-лидер «Шахтера», которого «горняки» сумели за 50 миллионов евро продать в китайский «Цзянсу Сунин», перешел на правах свободного агента.

До этого Алекс Тейшейра выступал за «Васко да Гама», стан которого покинул в сентябре минувшего года.

О сроках контракта Тейшейры с его новым клубом не сообщается, но по неофициальным данным сотрудничество рассчитано на полгода.

Отметим, что «Пансерраикос» является безусловным аутсайдером текущего сезона в греческой Суперлиге. Эта команда сумела набрать лишь 5 очков в 16 матчах и отстает от ближайшего преследователя на 5 пунктов.