ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 объявил о подписании легионера из Колумбии

Колумбийский полузащитник Николас Аревало перебрался из «Мильонариос» в «Металлист 1925». Об этом сообщает пресс-служба харьковского клуба.

Срок соглашения между 23-летним футболистом и представителем Украинской Премьер-лиги составляет три года + опция продления на еще один сезон.

В прошедшем сезоне Николас Аравало провел 54 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.

Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» предложил четыре млн евро за экс-игрока лондонского «Арсенала».