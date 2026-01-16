Владимир МАХАНЬКОВ: «Физически было тяжело, но это только начало сборов»

В первом контрольном матче на сборах в Испании «Кривбасс» со счетом 0:3 проиграл датскому «Мидтьюлланду». Итог поединка подвел вратарь криворожского клуба Владимир Маханьков.

– Владимир, каким вышел первый матч для «Кривбасса» в новом году?

– Интересный матч с очень серьезным соперником. «Мидтьюлланд» успешно играет в Лиге Европы и является одним из лидеров своего чемпионата. Для нашей молодой команды поединок против них – большой опыт. В первом тайме продемонстрировали довольно неплохую игру, продолжали играть в свой футбол после перерыва, но имеем неудовлетворительный результат. Это сборы, мы работаем и будем улучшаться с каждым днем.

– Команда играла на фоне нагрузок. Это чувствовалось сегодня?

– Нагрузки ощущаются. И, думаю, ребятам было непросто сыграть более одного тайма. Да, где-то физически было тяжело, но это только начало сборов. Цель этого этапа подготовки – набрать оптимальную форму.