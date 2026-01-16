Стали известны сроки восстановления Артема Довбика
Артем пропустит 2-3 месяца
По информации авторитетных изданий Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport, форвард Ромы Артем Довбик из-за операции на ноге пропустит 2-3 месяца, а в римском клубе ждут, что в лучшем случае украинец вернется в конце марта.
Другие источники утверждают, что возвращения раньше начала апреля ждать не стоит.
Сообщается, что римский клуб крайне разочарован этой ситуацией, так как надеялся продать Довбика и заработать на его трансфере.
Как раз в пятницу Волки оформили переход нападающего Дониэлла Малена.
Судя по всему, сборная Украины будет проводить матч плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции без Довбика.
