Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны сроки восстановления Артема Довбика
Италия
16 января 2026, 13:29 | Обновлено 16 января 2026, 14:23
1230
3

Стали известны сроки восстановления Артема Довбика

Артем пропустит 2-3 месяца

16 января 2026, 13:29 | Обновлено 16 января 2026, 14:23
1230
3 Comments
Стали известны сроки восстановления Артема Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

По информации авторитетных изданий Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport, форвард Ромы Артем Довбик из-за операции на ноге пропустит 2-3 месяца, а в римском клубе ждут, что в лучшем случае украинец вернется в конце марта.

Другие источники утверждают, что возвращения раньше начала апреля ждать не стоит.

Сообщается, что римский клуб крайне разочарован этой ситуацией, так как надеялся продать Довбика и заработать на его трансфере.

Как раз в пятницу Волки оформили переход нападающего Дониэлла Малена.

Судя по всему, сборная Украины будет проводить матч плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции без Довбика.

По теме:
Спортивный врач сообщил неутешительные новости о перспективах Довбика
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Огромная потеря. Звезда сборной Украины перенесет операцию
Артем Довбик Рома Рим травма сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
Футбол | 16 января 2026, 06:23 14
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании

16 января горняки будут в статусе наблюдателя, так как вышли сразу в 1/8 финала

Все игроки сборной Украины. Сабо назвал лучших украинских футболистов
Футбол | 16 января 2026, 10:30 3
Все игроки сборной Украины. Сабо назвал лучших украинских футболистов
Все игроки сборной Украины. Сабо назвал лучших украинских футболистов

Известный отечественный тренер выбрал тройку лучших игроков нынешнего сезона

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 января
Футбол | 15.01.2026, 12:03
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 января
Григорчук оценил шансы Черноморца вернуться в Украинскую Премьер-лигу
Футбол | 16.01.2026, 11:33
Григорчук оценил шансы Черноморца вернуться в Украинскую Премьер-лигу
Григорчук оценил шансы Черноморца вернуться в Украинскую Премьер-лигу
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Биатлон | 15.01.2026, 16:43
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
Он уже пропустил полтора года 
Ответить
+1
DaVinci
Після цього літом можна сміло до турків їхати. Вище голови не стрибнеш. 
Ответить
0
Iigor6583
Та яка там втрата для збірної. Він один в один нікого не може обіграти. Звичайний тихохід для перепасоврк в поперек поля і назад.
Ответить
0
Популярные новости
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
15.01.2026, 08:08
Футбол
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
14.01.2026, 16:49 30
Футбол
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
14.01.2026, 12:09 8
Футбол
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
15.01.2026, 01:35 2
Футбол
Убедительный камбек. Калинина одолела польку и вышла в основу Aus Open 2026
Убедительный камбек. Калинина одолела польку и вышла в основу Aus Open 2026
15.01.2026, 04:40 4
Теннис
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
15.01.2026, 22:18 13
Футбол
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
15.01.2026, 20:02
Бокс
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
15.01.2026, 07:10 22
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем