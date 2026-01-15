Жеребьевка Aus Open 2026: соперники Алькараса, Синнера, Джоковича, Монфиса

В ночь на 15 января состоялась церемония жеребьевки мужской основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2026.

Действующий победитель турнира и второй номер АТР Янник Синнер (Италия) в 1-м раунде сыграет против Уго Гастона (Франция, ATP 94).

Первый сеяный мейджора Карлос Алькарас (Испания) в 1/64 выйдет на корт против Адама Уолтона (Австралия, ATP 79).

Александр Зверев (Германия, ATP 3), посеянный под третьим номером, в первом круге встретится с канадским теннисистом украинского происхождения Габриэлем Диалло (АТР 41).

Именитый серб и 10-кратный победитель Aus Open Новак Джокович (АТР 4), который стал четвертым сеяным, в 1/64 финала сыграет с Педро Мартинесем (Испания, ATP 71)

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (Франция, ATP 110) начнет свой последний Australian Open в карьере матчем против Дэйна Суини (Австралия, ATP 182).

Матчи основной сетки Australian Open 2026 стартуют 18 января.

В четверг также состоялась жеребьевка основной сетки в женском одиночном разряде, по итогам которой соперниц узнали украинки Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Александра Олейникова, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.

В квалификации мейджора в Мельбурне принимал участие Виталий Сачко – украинец покинул отбор во втором раунде, проиграв Лиаму Дракслю.

Потенциальные четвертьфиналы Australian Open 2026 по посеву:

Карлос Алькарас [1] – Алекс де Минаур [6]

Лоренцо Музетти [5] – Новак Джокович [4] Бен Шелтон [8] – Янник Синнер [2]

Сетка Australian Open 2026 (мужской одиночный разряд)