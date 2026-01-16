Искали полтора года. Эвертон намерен подписать игрока сборной Украины
«Ириски» считают Ефима Коноплю идеальным кандидатом для усиления позиции флангового защитника
Английский «Эвертон» планирует подписать защитника сборной Украины Ефима Коноплю, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру».
26-летний футболист не собирается продлевать нынешнее соглашение, срок которого истекает 30 сентября 2026 года и уже изучает варианты для продолжения карьеры.
По информации портала 365Scores, «ириски» уже полтора года ведут поиски идеального кандидата на позицию правого защитника, который сможет усилить команду в долгосрочной перспективе.
«Эвертон» сосредоточил свое внимание на украинском защитнике и считает его одним из главных претендентов на переход в Английскую Премьер-лигу.
В нынешнем сезоне Конопля провел 19 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость защитника составляет пять миллионов евро.
Everton have stepped up their interest in Ukrainian right-back Yukhym Konoplya, with the club continuing its long-running search for a new option on the right flank.— 365Scores (@365Scores) January 15, 2026
The Toffees have been exploring solutions in that position for over 18 months without finding the right fit, and… pic.twitter.com/24n0fa7lkb
