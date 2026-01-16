Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Искали полтора года. Эвертон намерен подписать игрока сборной Украины
Англия
16 января 2026, 11:49 |
1567
1

Искали полтора года. Эвертон намерен подписать игрока сборной Украины

«Ириски» считают Ефима Коноплю идеальным кандидатом для усиления позиции флангового защитника

16 января 2026, 11:49 |
1567
1 Comments
Искали полтора года. Эвертон намерен подписать игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Английский «Эвертон» планирует подписать защитника сборной Украины Ефима Коноплю, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру».

26-летний футболист не собирается продлевать нынешнее соглашение, срок которого истекает 30 сентября 2026 года и уже изучает варианты для продолжения карьеры.

По информации портала 365Scores, «ириски» уже полтора года ведут поиски идеального кандидата на позицию правого защитника, который сможет усилить команду в долгосрочной перспективе.

«Эвертон» сосредоточил свое внимание на украинском защитнике и считает его одним из главных претендентов на переход в Английскую Премьер-лигу.

В нынешнем сезоне Конопля провел 19 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость защитника составляет пять миллионов евро.

По теме:
Форвард Динамо не сможет покинуть клуб, несмотря на интерес из Европы
Звездный экс-игрок Шахтера продолжит карьеру в четвертом дивизионе Италии
Легионер Руха заинтересовал клубы Бельгии, Германии и Чехии
Эвертон - Арсенал Шахтер Донецк Ефим Конопля трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Приговор для Довбика? Рома подписала форварда с АПЛ
Футбол | 16 января 2026, 11:22 0
ОФИЦИАЛЬНО. Приговор для Довбика? Рома подписала форварда с АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Приговор для Довбика? Рома подписала форварда с АПЛ

Дониэлл Мален стал игроком римского клуба

Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Футбол | 15 января 2026, 22:18 13
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну

Робби Уре находится в процессе получения украинского гражданства

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 января
Футбол | 15.01.2026, 12:03
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 января
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Футбол | 16.01.2026, 08:52
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Козловский разнес Лунина после фиаско Реала с Альбасете в Кубке Испании
Футбол | 16.01.2026, 10:53
Козловский разнес Лунина после фиаско Реала с Альбасете в Кубке Испании
Козловский разнес Лунина после фиаско Реала с Альбасете в Кубке Испании
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SemenChu
Ну він навіть з вигляду за свого зійде, такий собі Рон Візлі )
Ответить
0
Популярные новости
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
14.01.2026, 08:17 13
Футбол
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
15.01.2026, 01:35 2
Футбол
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
14.01.2026, 12:42 3
Другие виды
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
15.01.2026, 03:32 4
Футбол
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
15.01.2026, 08:42 4
Футбол
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
15.01.2026, 07:52 45
Футбол
Мане одолел Салаха на КАН-2025. Сенегал переиграл Египет в полуфинале
Мане одолел Салаха на КАН-2025. Сенегал переиграл Египет в полуфинале
14.01.2026, 21:06 5
Футбол
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
15.01.2026, 07:10 22
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем