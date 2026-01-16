Искали полтора года. Эвертон намерен подписать игрока сборной Украины

Английский «Эвертон» планирует подписать защитника сборной Украины Ефима Коноплю, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру».

26-летний футболист не собирается продлевать нынешнее соглашение, срок которого истекает 30 сентября 2026 года и уже изучает варианты для продолжения карьеры.

По информации портала 365Scores, «ириски» уже полтора года ведут поиски идеального кандидата на позицию правого защитника, который сможет усилить команду в долгосрочной перспективе.

«Эвертон» сосредоточил свое внимание на украинском защитнике и считает его одним из главных претендентов на переход в Английскую Премьер-лигу.

В нынешнем сезоне Конопля провел 19 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость защитника составляет пять миллионов евро.