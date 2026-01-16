Талантливый футболист получит последний шанс закрепиться в составе Динамо

Вингер киевского «Динамо» Самба Диалло с высокой вероятностью получит последний шанс закрепиться в составе украинской команды. Если он не сможет убедить главного тренера Игоря Костюка на тренировочных сборах, тогда рискует покинуть команду после завершения сезона 2025/26:

«С лета Самба совсем без игровой практики. Его иногда замечали на базе «Динамо», но Александр Шовковский в упор не видел иностранного вингера в своей команде, поэтому шансов проявить себя не было никаких.

Ожидание нового этапа карьеры у африканца появилось после того, как главным тренером команды стал Игорь Костюк. И здесь дело не только в глобальном доверии нового наставника молодежи.

Дело в том, что в тех эпохальных для Диалло матчах Юношеской лиги УЕФА против «Бенфики», «Баварии» и «Барселоны» руководил «Динамо» U-19 именно Костюк. Поэтому он как никто другой знает положительные черты Самба и может раскрыть их на футбольном поле.

Можно сказать, что сейчас последний шанс Диалло закрепиться в «Динамо». Потому что если он не сможет стать игроком основы (или хотя бы ротации) под руководством тренера, с которым в свое время показывал пока лучший футбол своей жизни, вряд ли сенегалец сможет остаться в киевском клубе», – сообщил источник.

Самба провел прошлый сезон в чемпионате Израиля, где на правах аренды защищал цвета ФК «Хапоэль» Иерусалим. Сенегалец сыграл 19 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Контракт вингера истекает в декабре 2026 года, а его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро.