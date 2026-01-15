Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась опытным футболистом из УПЛ
Украина. Премьер лига
15 января 2026, 18:13 |
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась опытным футболистом из УПЛ

Павел Полегенько присоединился к «пивоварам»

ФК Оболонь Киев.

Киевская Оболонь официально объявила о подписании украинского защитника Павла Полегенько. Об этом пишет клубная пресс-служба «пивоваров».

«Поздравляем Павла с переходом к «Оболони» — верим, что его опыт и мастерство станут ключевыми для командных успехов», – говорится в сообщении.

Свою дебютную игру в Украинской Премьер-лиге Павел провел, выступая за ужгородскую «Говерлу», и с тех пор защищал цвета таких клубов, как «Звезда», «Мариуполь», «Десна», «Ингулец», «Львов», «Зоря» и «Карпаты», приобрел.

В этом сезоне Павел провел 12 матчей в Премьер-лиге, но результативными действиями еще не отличился. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается примерно в 600 000 €

Источник: ФК Оболонь
