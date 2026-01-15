Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Первый трансфер Григорчука. Черноморец подписал защитника
Украина. Первая лига
15 января 2026, 20:31
ОФИЦИАЛЬНО. Первый трансфер Григорчука. Черноморец подписал защитника

Василий Курко стал «моряком»

ОФИЦИАЛЬНО. Первый трансфер Григорчука. Черноморец подписал защитника
ФК Черноморец.

Одесский Черноморец официально объявил о подписании контракта с опытным украинским защитником Василием Курко. Об этом пишет пресс-служба «моряков».

«Поздравляем Василия в составе «моряков» и желаем успехов вместе с командой», – говорится в сообщении.

Последним клубом Василия была киевская Оболонь. В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Курко провел 11 матчей за «пивоваров», однажды поразив ворота соперника.

Роман Григорчук уже в третий раз возглавил одесский клуб. Специалист возглавлял «моряков» с 2010 по 2014 годы и с 2021 по 2024 год. Последним клубом коуча был черкасский ЛНЗ.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.

Василий Курко Черноморец Одесса трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Черноморец
