ОФИЦИАЛЬНО. Первый трансфер Григорчука. Черноморец подписал защитника

Одесский Черноморец официально объявил о подписании контракта с опытным украинским защитником Василием Курко. Об этом пишет пресс-служба «моряков».

«Поздравляем Василия в составе «моряков» и желаем успехов вместе с командой», – говорится в сообщении.

Последним клубом Василия была киевская Оболонь. В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Курко провел 11 матчей за «пивоваров», однажды поразив ворота соперника.

Роман Григорчук уже в третий раз возглавил одесский клуб. Специалист возглавлял «моряков» с 2010 по 2014 годы и с 2021 по 2024 год. Последним клубом коуча был черкасский ЛНЗ.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.