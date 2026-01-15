Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Французский камбек. Милан одержал волевую победу над Комо

Игра завершилась со счетом 3:1

В четверг, 15 января 2026 года, состоялся матч 16-го тура Серии А между «Комо» и «Миланом».

Игра прошла на стадионе «Стадио Джузеппе Синигалья» в Комо и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостевой команды.

Россонери в этом матче пропустили первыми, но благодаря голу с пенальти от Кристофера Нкунку и дублю Адриена Рабьо одержали волевую победу. Интересно, что все голы за «Милан» в этой игре забивали французы.

Серия А 2025/26. 16-й тур, 15 января

Комо – Милан – 1:3

Гол: Кемпф, 10 – Нкунку, 45 (пен.), Рабьо, 55, 88

Верона – Болонья – 2:3

Гол: Орбан, 13, Фройлер, 71 (автогол) – Орсолини, 21, Одгор, 29, Кастро, 44

Harun Bakircioğlu
В маленьком Комо Фабрегас, конечно, мощную команду построил. Милану пришлось играть откровенно вторым номером, чтобы победить. Теперь Рабьо тащит команду Аллегри, которая в последних играх несколько поугасла.
Кстати, между новостью про жену Яремчука и тем, что Ибрагимович обкакался, можно было черкнуть, что официально состоялся трансфер Распадори в Аталанту и минус конкурент для Довбика.
