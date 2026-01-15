Французский камбек. Милан одержал волевую победу над Комо
Игра завершилась со счетом 3:1
В четверг, 15 января 2026 года, состоялся матч 16-го тура Серии А между «Комо» и «Миланом».
Игра прошла на стадионе «Стадио Джузеппе Синигалья» в Комо и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостевой команды.
Россонери в этом матче пропустили первыми, но благодаря голу с пенальти от Кристофера Нкунку и дублю Адриена Рабьо одержали волевую победу. Интересно, что все голы за «Милан» в этой игре забивали французы.
Серия А 2025/26. 16-й тур, 15 января
Комо – Милан – 1:3
Гол: Кемпф, 10 – Нкунку, 45 (пен.), Рабьо, 55, 88
Верона – Болонья – 2:3
Гол: Орбан, 13, Фройлер, 71 (автогол) – Орсолини, 21, Одгор, 29, Кастро, 44
