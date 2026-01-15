Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Комо – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Комо
15.01.2026 21:45 - : -
Милан
Италия
15 января 2026, 21:45 |
56
0

Комо – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 января в 21:45 поединок Серии А

15 января 2026, 21:45 |
56
0
Комо – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 15 января, состоится матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Комо» и «Милан».

Игра пройдет в Комо на стадионе «Стадио Джузеппе Синигалья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Комо – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Комо – Милан
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Комо Милан
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
