Комо – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 января в 21:45 поединок Серии А
В четверг, 15 января, состоится матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Комо» и «Милан».
Игра пройдет в Комо на стадионе «Стадио Джузеппе Синигалья».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Комо – Милан
