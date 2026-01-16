Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Комо – Милан – 1:3. Дубль Адриена Рабьо. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Комо
15.01.2026 21:45 – FT 1 : 3
Милан
Италия
16 января 2026, 03:51 |
Комо – Милан – 1:3. Дубль Адриена Рабьо. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Серии A

Комо – Милан – 1:3. Дубль Адриена Рабьо. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 января состоялся матч 16-го тура Серии А

Команда Комо дома уступила Милану со счетом 1:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в матче для гостей оформил Адриен Рабьо

Серия А. 16-й тур, 15 января

Комо – Милан – 1:3

Гол: Кемпф, 10 – Нкунку, 45 (пен), Рабьо, 55, 88

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Марк-Оливер Кемпф, 10 мин

ГОЛ! 1:1. Кристофер Нкунку, 45 мин (пен)

ГОЛ! 1:2. Адриен Рабьо, 55 мин

ГОЛ! 1:3. Адриен Рабьо, 88 мин

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Милан).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Милан), асcист Рафаэл Леау.
45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Кристофер Нкунку (Милан).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Марк-Оливер Кемпф (Комо), асcист Мартин Батурина.
Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Адриен Рабьо видео голов и обзор Кристофер Нкунку Комо Марк-Оливер Кемпф
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
