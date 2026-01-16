Комо – Милан – 1:3. Дубль Адриена Рабьо. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 16-го тура Серии A
Вечером 15 января состоялся матч 16-го тура Серии А
Команда Комо дома уступила Милану со счетом 1:3.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль в матче для гостей оформил Адриен Рабьо
Серия А. 16-й тур, 15 января
Комо – Милан – 1:3
Гол: Кемпф, 10 – Нкунку, 45 (пен), Рабьо, 55, 88
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Марк-Оливер Кемпф, 10 мин
ГОЛ! 1:1. Кристофер Нкунку, 45 мин (пен)
ГОЛ! 1:2. Адриен Рабьо, 55 мин
ГОЛ! 1:3. Адриен Рабьо, 88 мин
События матча
