15 января на Джузеппе Синигалья пройдет матч 16-го тура Серии А Италии, в котором Комо встретится с Миланом. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Комо

Команда уже мелькала в высшем дивизионе страны. Но по-настоящему закрепились там только после возвращения в 2024-м. Хорошо себя проявил как тренер Сеск, известнейший футболист, но начинающий наставник. На новом для своих подопечных уровне, при ряде новичков, многие из которых уже выглядели такими, что прошли свой пик, вышло набрать 49 очков, и даже замкнули топ-10, то есть финишировать в верхней части турнирной таблицы.

Было важно понять, справится ли испанец с таким серьезным вызовом, как синдром второго сезона. И уже можно сказать, что клуб такую потенциальную проблему банально не заметил. Наоборот, победив в разы больше, чем проиграв (девять против трех), на данный момент бывший новичок идет в зоне еврокубков, достаточно уверенно занимая шестое место с 34 очками.

Милан

Клуб отреагировал на неудачи прошлого сезона (год назад взяли Суперкубок, но потом не проявили себя в Лиге чемпионов, стали только девятыми в Серии А, напоследок проиграв кубковый финал) решением воссоединиться с Аллегри. А тот явно соскучился по работе после года простоя после увольнения из Ювентуса.

С новым-старым наставником начинали новый чемпионат с поражения, причем уступили дома, еще и новичку, Кремонезе. Потом, правда, не было больше ни единого поражения. Но, с другой стороны, и в других турнирах были неудачи: в кубке уступили 0:1 Лацио, а недавно проиграли в рамках Суперкубка первому же сопернику, Наполи. Кроме того, претензиям на лидерство в Серии А мешает обилие ничьих. Вот и в прошлых турах, с Дженоа и Фиорентиной, ограничились итоговым счетом 1:1. В итоге гранд остается вторым, отставая на три очка, 40 против 43, от лидирующего соседа, Интера.

Статистика личных встреч

Все четыре официальных поединка Милан выиграл у соседа.

Прогноз

Букмекерские конторы и сейчас отдают преимущество гостям, но небольшое. Ждем тут упорной борьбы и тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,83 по линии БК betking).