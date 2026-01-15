Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Комо – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Комо
15.01.2026 21:45 - : -
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
15 января 2026, 11:01 | Обновлено 15 января 2026, 11:55
88
0

Комо – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 15 января и начнется в 21:45 по Киеву

15 января 2026, 11:01 | Обновлено 15 января 2026, 11:55
88
0
Комо – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

15 января на Джузеппе Синигалья пройдет матч 16-го тура Серии А Италии, в котором Комо встретится с Миланом. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Комо

Команда уже мелькала в высшем дивизионе страны. Но по-настоящему закрепились там только после возвращения в 2024-м. Хорошо себя проявил как тренер Сеск, известнейший футболист, но начинающий наставник. На новом для своих подопечных уровне, при ряде новичков, многие из которых уже выглядели такими, что прошли свой пик, вышло набрать 49 очков, и даже замкнули топ-10, то есть финишировать в верхней части турнирной таблицы.

Было важно понять, справится ли испанец с таким серьезным вызовом, как синдром второго сезона. И уже можно сказать, что клуб такую потенциальную проблему банально не заметил. Наоборот, победив в разы больше, чем проиграв (девять против трех), на данный момент бывший новичок идет в зоне еврокубков, достаточно уверенно занимая шестое место с 34 очками.

Милан

Клуб отреагировал на неудачи прошлого сезона (год назад взяли Суперкубок, но потом не проявили себя в Лиге чемпионов, стали только девятыми в Серии А, напоследок проиграв кубковый финал) решением воссоединиться с Аллегри. А тот явно соскучился по работе после года простоя после увольнения из Ювентуса.

С новым-старым наставником начинали новый чемпионат с поражения, причем уступили дома, еще и новичку, Кремонезе. Потом, правда, не было больше ни единого поражения. Но, с другой стороны, и в других турнирах были неудачи: в кубке уступили 0:1 Лацио, а недавно проиграли в рамках Суперкубка первому же сопернику, Наполи. Кроме того, претензиям на лидерство в Серии А мешает обилие ничьих. Вот и в прошлых турах, с Дженоа и Фиорентиной, ограничились итоговым счетом 1:1. В итоге гранд остается вторым, отставая на три очка, 40 против 43, от лидирующего соседа, Интера.

Статистика личных встреч

Все четыре официальных поединка Милан выиграл у соседа.

Прогноз

Букмекерские конторы и сейчас отдают преимущество гостям, но небольшое. Ждем тут упорной борьбы и тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,83 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Комо
15 января 2026 -
21:45
Милан
Тотал меньше 2.5 1.83 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Аугсбург – Унион Берлин. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Верона – Болонья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Расинг Сантандер – Барселона. Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании
Комо Милан Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Футбол | 14 января 2026, 23:59 37
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете

Мадридская команда потерпела поражение со счетом 2:3 в 1/8 финала турнира

ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Футбол | 14 января 2026, 12:09 8
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»

Летний новичок динамовцев Василий Буртник так и не дебютировал за команду

Названы три клуба, которые заинтересованы в назначении Алонсо
Футбол | 14.01.2026, 12:29
Названы три клуба, которые заинтересованы в назначении Алонсо
Названы три клуба, которые заинтересованы в назначении Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем исключил Зинченко из заявки команды на Лигу Европы
Футбол | 15.01.2026, 11:11
ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем исключил Зинченко из заявки команды на Лигу Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем исключил Зинченко из заявки команды на Лигу Европы
Известна оценка Лунина после сенсационного провала Реала в Кубке Испании
Футбол | 15.01.2026, 07:17
Известна оценка Лунина после сенсационного провала Реала в Кубке Испании
Известна оценка Лунина после сенсационного провала Реала в Кубке Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
13.01.2026, 11:07 34
Теннис
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
14.01.2026, 07:57 1
Бокс
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
15.01.2026, 07:10 11
Теннис
Рой ДЖОНС: «Усик – Уайлдер? Он – старик. Это произойдет в любой момент»
Рой ДЖОНС: «Усик – Уайлдер? Он – старик. Это произойдет в любой момент»
14.01.2026, 00:12
Бокс
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
15.01.2026, 07:52 41
Футбол
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
14.01.2026, 07:05 3
Футбол
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
14.01.2026, 08:17 11
Футбол
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
13.01.2026, 08:59 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем