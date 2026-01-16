Рома назвала цену на Довбика и близка к громкой продаже украинца
На украинца претендует «Фенербахче»
Турецкий «Фенербахче» близок к подписанию украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика.
Как сообщает корреспондент Дарио Моио, римляне определили сумму трансфера – в случае желания турецкого клуба подписать игрока, сделка может состояться сразу. Стоимость Довбика составляет 20–25 миллионов евро.
28-летний форвард в текущем сезоне Серии А сыграл 13 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Ранее Довбик выступал в Испании за «Жирону», где в 39 поединках отличился 24 голами и 10 ассистами, а в сезоне 2023/24 стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 голами.
Контракт украинца с «Ромой» действует до 2029 года.
