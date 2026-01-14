Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Приговор для Довбика? Рома подпишет нападающего из АПЛ
Италия
14 января 2026, 14:01 |
546
0

Дониелл Мален покинет Астон Виллу на правах аренды

Getty Images/Global Images Ukraine. Дониэлл Мален

Нидерландский нападающий бирмингемской «Астон Виллы» Дониэлл Мален вскоре перейдет в римскую «Рому», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «волк» заплатит 2 миллиона фунтов стерлингов за аренду 26-летнего футболиста. В условии прописана опция выкупа за 25 миллионов фунтов, которая является обязательной.

Напомним, на позиции нападающего в «Роме» выступает украинец Артем Довбик.

В сезоне 2025/26 Дониэлл Мален провел 29 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее «Фенербахче» связался с «Ромой» по поводу перехода Артема Довбика.

Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Комментарии
