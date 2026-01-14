Приговор для Довбика? Рома подпишет нападающего из АПЛ
Дониелл Мален покинет Астон Виллу на правах аренды
Нидерландский нападающий бирмингемской «Астон Виллы» Дониэлл Мален вскоре перейдет в римскую «Рому», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «волк» заплатит 2 миллиона фунтов стерлингов за аренду 26-летнего футболиста. В условии прописана опция выкупа за 25 миллионов фунтов, которая является обязательной.
Напомним, на позиции нападающего в «Роме» выступает украинец Артем Довбик.
В сезоне 2025/26 Дониэлл Мален провел 29 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Ранее «Фенербахче» связался с «Ромой» по поводу перехода Артема Довбика.
