Определены финальные пары турниров WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте

16 января состоялись полуфинальные матчи на австралийских хардовых турнирах WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте.

На пятисотнике в Аделаиде трофей разыграют Мирра Андреева (WTA 8) и Виктория Мбоко (Канада, WTA 17). Андреева обыграла Диану Шнайдер (WTA 23), а Мбоко справилась с Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 107).

Виктория пробилась в третий финал на уровне Тура и поборется за третий трофей. В 2025 году Мбоко стала чемпионкой тысячника в Монреале и соревнований WTA 250 в Гонконге.

Ранее Мбоко ни разу не играла с Андреевой. Финал в Аделаиде состоится 17 января и начнется ориентировочно в 04:00 по Киеву.

WTA 500 Аделаида. 1/2 финала

🏳️ Мирра Андреева [3] – 🏳️ Диана Шнайдер [9] – 6:3, 6:2

Кимберли Биррелл – Виктория Мбоко [8] – 2:6, 1:6

Видеообзор матча Кимберли Биррелл – Виктория Мбоко

На соревнованиях в Хобарте в финал пробились Элизабетта Коччаретто (Италия, WTA 80) и Ива Йович (США, WTA 30). В полуфинале Коччаретто выбила Антонию Ружич (Хорватия, WTA 71), а Йович прошла Тайлу Престон (Австралия, WTA 204).

Элизабетта проведет третий финал на уровне Тура и поборется за второй трофей (единственный титул у итальянки на кортах Лозанны). В 2023 году Коччаретто добралась до финала Хобарта, где уступила Лорен Дэвис.

Ива вышла во второй финал турнира WTA в карьере. В прошлом сезоне она стала чемпионкой пятисотника в Гвадалахаре.

Коччаретто и Йович проведут первое очное противостояние. Финал запланирован на 17 января и начнется ориентировочно в 04:00 по Киеву.

WTA 250 Хобарт. 1/2 финала

Талия Престон [WC] – Ива Йович [3]

Элизабетта Коччаретто [Q] – Антония Ружич

Видеообзор матча Талия Престон – Ива Йович

Видеообзор матча Элизабетта Коччаретто – Антония Ружич