Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 января
15 января 2026, 12:03 |
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 января
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 15 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Верона – Болонья

Ggbet 3.72 – 3.22 – 2.29

21:30 Аугсбург – Унион Берлин

Ggbet 2.81 – 3.24 – 2.86

21:45 Комо – Милан

Ggbet 3.09 – 3.27 – 2.59

22:00 Расинг – Барселона

Ggbet 11.30 – 7.34 – 1.26

22:00 Бургос – Валенсия

Ggbet 11.30 – 7.34 – 1.26

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
