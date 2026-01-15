СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 января

В четверг, 15 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Верона – Болонья

3.72 – 3.22 – 2.29

21:30 Аугсбург – Унион Берлин

2.81 – 3.24 – 2.86

21:45 Комо – Милан

3.09 – 3.27 – 2.59

22:00 Расинг – Барселона

11.30 – 7.34 – 1.26

22:00 Бургос – Валенсия

11.30 – 7.34 – 1.26

