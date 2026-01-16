Легенда МЮ: «Только не Каррик. Есть три сильных тренера для команды»

Известный в прошлом защитник Манчестер Юнайтед, а ныне эксперт на телевидении Гари Невилл считает, что клубу нужно найти авторитетного наставника.

«Я желаю Каррику успеха, но надеюсь, что он не останется тренером МЮ после этого сезона. Даже если выиграет все матчи. Манчестер Юнайтед нужен авторитетный тренер, который сможет справляться и с игроками, и с руководством клуба, и со СМИ».

«Я бы назвал Анчелотти, Тухеля или Почеттино. Они все могут быть доступны после ЧМ-2026», – сказал Невилл.

Майкл Каррик заменил Рубена Аморима на временной основе до конца сезона.