ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали легионера из другого клуба УПЛ
Эдсон перебрался в расположение «львов»
Львовские Карпаты официально объявила о подписании выступавшего за Рух бразильского полузащитника Эдсона. Об этом пишет клубная пресс-служба «львов».
Эдсон начал свою карьеру в Бразилии в местных командах «Алекрим», «Витория», «Вотупорангенсе» и «Глобо».
Весной 2019 подписал контракт с ФК «Баия», с которым дебютировал в бразильской Серии А. В январе 2022 стал игроком «Руха». После начала полномасштабного вторжения был арендован «Атлетико Гояниенс», в составе которого провел 25 матчей в элитном бразильском дивизионе.
В конце декабря Эдсон вернулся в «Рух» и вскоре дебютировал в Премьер-Лиге. В 2024 году бразильца арендовал мексиканский «Хуарес». Новый сезон начал в составе Руха. В общей сложности в УПЛ сыграл 35 поединков.
