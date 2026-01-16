Чемпионат мира16 января 2026, 05:04 | Обновлено 16 января 2026, 05:23
118
1
ВИДЕО. Рабочая группа УАФ проверила арену, где Украина примет Швецию
Игра плей-офф квалификации ЧМ-2026 пройдет в Валенсии на арене клуба Леванте
16 января 2026, 05:04 | Обновлено 16 января 2026, 05:23
118
Сборная Украины проведет матч плей-офф квалификации ЧМ-2026 в Валенсии на стадионе футбольного клуба «Леванте».
Рабочая группа УАФ проинспектировала арену, на которой 26 марта подопечные Сергея Реброва будут принимать команду Швеции.
В случае победы сине-желтые там же 31 марта сыграют против победителя пары Польша – Албания.
В случае поражения сине-желтые 31 марта сыграют товарищеский матч против команды, которая проиграет в другой паре.
ВИДЕО. Рабочая группа УАФ проверила арену, где Украина примет Швецию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 января 2026, 21:37 0
Владислав забил во втором матче подряд
Футбол | 16 января 2026, 03:51 0
Смотрите видеообзор матча 16-го тура Серии A
Футбол | 15.01.2026, 07:52
Футбол | 15.01.2026, 12:03
Футбол | 16.01.2026, 00:27
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
А чому не в Молдові чи Хорватії?
Популярные новости
15.01.2026, 03:32 4
15.01.2026, 07:10 21
14.01.2026, 16:42 20
14.01.2026, 23:59 45
14.01.2026, 14:15 7
14.01.2026, 07:05 3
15.01.2026, 08:08
14.01.2026, 07:32 4