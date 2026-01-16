Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Рабочая группа УАФ проверила арену, где Украина примет Швецию
Чемпионат мира
16 января 2026, 05:04
ВИДЕО. Рабочая группа УАФ проверила арену, где Украина примет Швецию

Игра плей-офф квалификации ЧМ-2026 пройдет в Валенсии на арене клуба Леванте

16 января 2026, 05:04 | Обновлено 16 января 2026, 05:23
ВИДЕО. Рабочая группа УАФ проверила арену, где Украина примет Швецию
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины проведет матч плей-офф квалификации ЧМ-2026 в Валенсии на стадионе футбольного клуба «Леванте».

Рабочая группа УАФ проинспектировала арену, на которой 26 марта подопечные Сергея Реброва будут принимать команду Швеции.

В случае победы сине-желтые там же 31 марта сыграют против победителя пары Польша – Албания.

В случае поражения сине-желтые 31 марта сыграют товарищеский матч против команды, которая проиграет в другой паре.

ВИДЕО. Рабочая группа УАФ проверила арену, где Украина примет Швецию

