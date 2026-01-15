Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Соболь продолжит карьеру в чемпионате Чехии
15 января 2026, 18:53 | Обновлено 15 января 2026, 19:17
ОФИЦИАЛЬНО. Соболь продолжит карьеру в чемпионате Чехии

30-летний украинский защитник будет выступать за команду Яблонец

ФК Яблонец. Эдуард Соболь

Украинский защитник Эдуард Соболь возвращается в Чехию. Экс-игрок сборной Украины снова будет выступать за клуб Яблонец.

Чешский клуб Яблонец получил усиление в обороне. В Чехию после 6,5 лет возвращается левый защитник и полузащитник – 30-летний Эдуард Соболь.

Он перешел в Яблонец из Страсбурга и подписал контракт до 30 июня 2027 года. Третья команда турнирной таблицы чешской топ-лиги представила новое усиление на своем официальном сайте.

Соболь уже выступал за Яблонец в сезоне 2018/19, тогда он играл в клубе на правах аренды из Шахтера. С этой командой он играл и в групповом турнире Лиги Европы. За год до того он защищал цвета пражской Славии, а в чешской лиге имеет 41 матч и 2 гола.

За национальную сборную Украины Соболь провел 29 поединков, последний раз выходил на поле в июне 2023 года. После ухода из Яблонца летом 2019 года играл в Брюгге, с которым выходил в основную стадию Лиги чемпионов.

В январе 2023 года перешел в Страсбург, а весной 2024 года играл в Генке на правах аренды. Вернувшись во Францию, постепенно потерял место в основном составе, осенью уже не выходил на поле и договорился о досрочном расторжении контракта.

Соболь уже присоединился к чешской команде на сборах в Турции. Спортивный директор клуба Зденек Коукал рассказал: «Эдуард во время своего предыдущего пребывания в Яблонце полюбил клуб и регион. Здесь ему очень понравилось, что сразу сыграло важную роль в переговорах. Он приносит опыт и является игроком, который провел большие матчи в ведущих европейских клубах и дважды участвовал в Евро».

Лидеры чемпионата Чехии: Славия Прага (45 очков), Спарта Прага (38), Яблонец (35), Виктория Пльзень, Карвина (по 32), Слован Либерец (31).

За чешский клуб Карвина будет выступать украинец Евгений Скиба, экс-игрок Черноморца. Контракт с чешским Теплице имеет украинский защитник Егор Цикало, но его отдали в аренду польскому клубу Сталь Мелец.

Николай Степанов
