Экс-игрок сборной Украины вновь выйдет в старте английского клуба

Украинский защитник Максим Таловеров второй матч подряд попал в стартовый состав английского клуба «Сток Сити», который выступает в Чемпионшипе.

Максим с первых минут выйдет на поле в матче против «Норвича» в рамках 26-го тура.

Поединок начнётся 4 января в 17:00 на арене «Кэрроу Роуд» в Норидже.

В текущем сезоне на счету Таловерова – четыре матча и ноль результативных действий.

Перед стартовым свистком «Сток Сити» находится на 10-й позиции в турнирной таблице (37 очков), «Норвич» – 22-й (24 пункта).

Стартовые составы команд на матч «Норвич» – «Сток Сити»