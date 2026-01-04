Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Экс-игрок сборной Украины вновь выйдет в старте английского клуба
Англия
04 января 2026, 16:17 | Обновлено 04 января 2026, 16:18
Максим Таловеров получил шанс от главного тренера «Сток Сити»

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Украинский защитник Максим Таловеров второй матч подряд попал в стартовый состав английского клуба «Сток Сити», который выступает в Чемпионшипе.

Максим с первых минут выйдет на поле в матче против «Норвича» в рамках 26-го тура.

Поединок начнётся 4 января в 17:00 на арене «Кэрроу Роуд» в Норидже.

В текущем сезоне на счету Таловерова – четыре матча и ноль результативных действий.

Перед стартовым свистком «Сток Сити» находится на 10-й позиции в турнирной таблице (37 очков), «Норвич» – 22-й (24 пункта).

Стартовые составы команд на матч «Норвич» – «Сток Сити»

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
