Экс-игрок сборной Украины вновь выйдет в старте английского клуба
Максим Таловеров получил шанс от главного тренера «Сток Сити»
Украинский защитник Максим Таловеров второй матч подряд попал в стартовый состав английского клуба «Сток Сити», который выступает в Чемпионшипе.
Максим с первых минут выйдет на поле в матче против «Норвича» в рамках 26-го тура.
Поединок начнётся 4 января в 17:00 на арене «Кэрроу Роуд» в Норидже.
В текущем сезоне на счету Таловерова – четыре матча и ноль результативных действий.
Перед стартовым свистком «Сток Сити» находится на 10-й позиции в турнирной таблице (37 очков), «Норвич» – 22-й (24 пункта).
Стартовые составы команд на матч «Норвич» – «Сток Сити»
