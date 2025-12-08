Англия08 декабря 2025, 20:01 |
697
0
Все прогнозы на 15-й тур АПЛ 2025/26
С 6 по 8 декабря в Англии состоятся поединки 15-го тура
🏆 С 6 по 8 декабря состоятся матчи 15-го тура АПЛ 2025/26.
⚽️ Sport.ua предлагает вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Англии!
Расписание и прогнозы на 15-й тур АПЛ 2025/26:
- 06.12. 14:30 Астон Вилла – Арсенал [2:1]
- 06.12. 17:00 Борнмут – Челси [0:0]
- 06.12. 17:00 Манчестер Сити – Сандерленд [3:0]
- 06.12. 17:00 Ньюкасл – Бернли [2:1]
- 06.12. 17:00 Тоттенхэм – Брентфорд [2:0]
- 06.12. 17:00 Эвертон – Ноттингем Форест [3:0]
- 06.12. 19:30 Лидс – Ливерпуль [3:3]
- 07.12. 16:00 Брайтон – Вест Хэм [1:1]
- 07.12. 18:30 Фулхэм – Кристал Пэлас [1:2]
- 06.12. 22:00 Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Таблица АПЛ 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|15
|10
|3
|2
|28 - 9
|13.12.25 22:00 Арсенал - Вулверхэмптон06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд30.11.25 Челси 1:1 Арсенал23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал
|33
|2
|Манчестер Сити
|15
|10
|1
|4
|35 - 16
|14.12.25 16:00 Кристал Пэлас - Манчестер Сити06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль
|31
|3
|Астон Вилла
|15
|9
|3
|3
|22 - 15
|14.12.25 16:00 Вест Хэм - Астон Вилла06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут
|30
|4
|Кристал Пэлас
|15
|7
|5
|3
|20 - 12
|14.12.25 16:00 Кристал Пэлас - Манчестер Сити07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон
|26
|5
|Челси
|15
|7
|4
|4
|25 - 15
|13.12.25 17:00 Челси - Эвертон06.12.25 Борнмут 0:0 Челси03.12.25 Лидс 3:1 Челси30.11.25 Челси 1:1 Арсенал22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон
|25
|6
|Эвертон
|15
|7
|3
|5
|18 - 17
|13.12.25 17:00 Челси - Эвертон06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм
|24
|7
|Брайтон
|15
|6
|5
|4
|25 - 21
|13.12.25 17:00 Ливерпуль - Брайтон07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон
|23
|8
|Сандерленд
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|14.12.25 16:00 Сандерленд - Ньюкасл06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал
|23
|9
|Ливерпуль
|15
|7
|2
|6
|24 - 24
|13.12.25 17:00 Ливерпуль - Брайтон06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль
|23
|10
|Тоттенхэм
|15
|6
|4
|5
|25 - 18
|14.12.25 16:00 Ноттингем Форест - Тоттенхэм06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед
|22
|11
|Ньюкасл
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|14.12.25 16:00 Сандерленд - Ньюкасл06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл
|22
|12
|Манчестер Юнайтед
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|08.12.25 22:00 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед
|22
|13
|Борнмут
|15
|5
|5
|5
|21 - 24
|15.12.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Борнмут06.12.25 Борнмут 0:0 Челси02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут
|20
|14
|Брентфорд
|15
|6
|1
|8
|21 - 24
|14.12.25 18:30 Брентфорд - Лидс06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл
|19
|15
|Фулхэм
|15
|5
|2
|8
|20 - 24
|13.12.25 19:30 Бёрнли - Фулхэм07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм
|17
|16
|Лидс
|15
|4
|3
|8
|19 - 29
|14.12.25 18:30 Брентфорд - Лидс06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль03.12.25 Лидс 3:1 Челси29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс
|15
|17
|Ноттингем Форест
|15
|4
|3
|8
|14 - 25
|14.12.25 16:00 Ноттингем Форест - Тоттенхэм06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс
|15
|18
|Вест Хэм
|15
|3
|4
|8
|17 - 29
|14.12.25 16:00 Вест Хэм - Астон Вилла07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли
|13
|19
|Бёрнли
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|13.12.25 19:30 Бёрнли - Фулхэм06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли
|10
|20
|Вулверхэмптон
|14
|0
|2
|12
|7 - 29
|08.12.25 22:00 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон
|2
