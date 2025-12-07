В воскресенье, 7 декабря состоится поединок 15-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Вест Хэмом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Брайтон

«Чайки» в этом сезоне демонстрируют действительно достойные результаты. За 14 туров Премьер-лиги команде удалось набрать 22 зачетных пункта, позволяющих ей занимать 7-е место турнирной таблицы на данный момент. Однако сейчас расстояние от клубов совсем небольшое – и от топ-4, и от топ-15 «Брайтон» отделяет 3 очка.

В Кубке английской лиги коллектив дошел до 1/8 финала, где потерпел поражение от «Арсенала» со счетом 2:0.

Вест Хэм

А вот «молотобойцы» совсем не впечатляют, хотя, кажется, под руководством Нуна Эшперита Санта они стали играть лучше. После 14 игр Премьер-лиги на их счету есть только 12 зачетных пунктов, благодаря которым команда занимает опасное 18 место. Однако расстояние от 17-й позиции еще не очень ощутимо – всего 2 балла.

Из Кубка английской лиги лондонцы вылетели еще на стадии 1/32 финала от «Вулверхемптона» со счетом 3:2.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Брайтон». На счету «чаек» 2 победы, столько же матчей завершились вничью, а в 1-м выигрыш одержал «Вест Хэм».

Интересные факты

«Вест Хэм» не победил ни в одном из 5 последних выездных поединков. На счету команды 3 ничьих и 2 поражения.

«Вест Хэм» пропустил 28 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.

В последних 11-х домашних поединках «Брайтон» потерпел лишь 1-е поражение.

Прогноз

Я поставлю на победу «Брайтона» с коэффициентом 1.58.