Англия07 декабря 2025, 20:08 | Обновлено 07 декабря 2025, 20:10
56
0
Брайтон – Вест Хэм – 1:1. Спасение последних минут. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ
07 декабря 2025, 20:08 | Обновлено 07 декабря 2025, 20:10
56
0
7 декабря прошел матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Брайтон» и «Вест Хэм».
Местом проведения поединка стала арена «Амекс Стэдиум» в Брайтоне.
Команды обменялись по одному мячу и завершили матч вничью – 1:1.
После поединка «Брайтон» занимает седьмое место (23 очка), «Вест Хэм» – 18-е (13).
Английская Премьер-лига. 15-й тур, 7 декабря
«Брайтон» – «Вест Хэм» – 1:1
Голы: Рюттер, 90+1 – Боуэн, 73
Видео голов и обзор матча:
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Рюттер (Брайтон), асcист Ян Паул ван Хекке.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм), асcист Каллум Уилсон.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 декабря 2025, 06:23 25
Лидером после первого круга турнира неожиданно стал черкасский ЛНЗ
Футбол | 07 декабря 2025, 17:38 0
Виталий Романов заранее дал финальный свисток
Авто/мото | 07.12.2025, 16:47
Футбол | 07.12.2025, 08:08
Футбол | 07.12.2025, 08:57
Комментарии 0
Популярные новости
06.12.2025, 00:02 1
06.12.2025, 23:46 5
06.12.2025, 02:02
05.12.2025, 21:10 91
07.12.2025, 07:22
06.12.2025, 04:55
07.12.2025, 00:00 4
06.12.2025, 06:55 8