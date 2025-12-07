Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Брайтон – Вест Хэм – 1:1. Спасение последних минут. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Брайтон
07.12.2025 16:00 – FT 1 : 1
Вест Хэм
Англия
07 декабря 2025, 20:08
Брайтон – Вест Хэм – 1:1. Спасение последних минут. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ

Брайтон – Вест Хэм – 1:1. Спасение последних минут. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря прошел матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Брайтон» и «Вест Хэм».

Местом проведения поединка стала арена «Амекс Стэдиум» в Брайтоне.

Команды обменялись по одному мячу и завершили матч вничью – 1:1.

После поединка «Брайтон» занимает седьмое место (23 очка), «Вест Хэм» – 18-е (13).

Английская Премьер-лига. 15-й тур, 7 декабря

«Брайтон» – «Вест Хэм» – 1:1

Голы: Рюттер, 90+1 – Боуэн, 73

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Рюттер (Брайтон), асcист Ян Паул ван Хекке.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм), асcист Каллум Уилсон.
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
