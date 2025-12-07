Спасение от поражения: Брайтон и Вест Хэм расписали ничью в АПЛ

7 декабря в рамках 15-го тура Английской Премьер-лиги состоялся матч между «Брайтоном» и «Вест Хэмом».

Футбольное противостояние на «Амекс Стэдиум» завершилось без победителя – команды обменялись забитыми мячами и сыграли вничью (1:1).

Гости были близки к успешному результату, однако в компенсированное арбитром время «Брайтон» спасся от поражения.

После ничейного матча «Брайтон» поднялся на три строчки – на седьмое место, имея в активе 23 очка. «Вест Хэм» остается на 18-й позиции (13 очков).

Английская Премьер-лига. 15-й тур, 7 декабря

«Брайтон» – «Вест Хэм» – 1:1

Голы: Рюттер, 90+1 – Боуэн, 73

Фотогалерея матча: