Когда играют Динамо и Шахтер? Прогнозы на 14-й тур УПЛ 2025/26
С 28 ноября по 1 декабря проходят матчи 14-го тура чемпионата Украины
🏆 С 28 ноября по 1 декабря проходят матчи 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Украины!
🌍 Расписание и прогнозы на 14-й тур УПЛ 2025/26:
- 28.11. 18:00 Оболонь – Колос [0:0]
- 29.11. 15:30 ЛНЗ Черкассы – Кудровка [1:0]
- 29.11. 18:00 Верес – Карпаты [0:0]
- 30.11. 13:00 Александрия – Рух
- 30.11. 15:30 Эпицентр – Металлист 1925
- 30.11. 18:00 Полесье – Заря
- 01.12. 15:30 Динамо Киев – Полтава
- 01.12. 18:00 Шахтер Донецк – Кривбасс
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Таблица УПЛ 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|13
|9
|3
|1
|35 - 10
|01.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк
|30
|2
|ЛНЗ
|14
|9
|2
|3
|15 - 8
|06.12.25 13:00 ЛНЗ - Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ
|29
|3
|Полесье
|13
|7
|3
|3
|21 - 8
|30.11.25 18:00 Полесье - Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр09.11.25 Александрия 0:3 Полесье03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Оболонь 0:4 Полесье18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк
|24
|4
|Колос Ковалевка
|14
|6
|5
|3
|16 - 12
|06.12.25 15:30 Колос Ковалевка - Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка
|23
|5
|Кривбасс
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|01.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс
|21
|6
|Заря
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|30.11.25 18:00 Полесье - Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов24.10.25 Верес 0:0 Заря18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев
|20
|7
|Динамо Киев
|13
|5
|5
|3
|29 - 18
|01.12.25 15:30 Динамо Киев - Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев
|20
|8
|Металлист 1925
|13
|5
|5
|3
|15 - 11
|30.11.25 15:30 Эпицентр - Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 1925
|20
|9
|Карпаты Львов
|14
|4
|7
|3
|18 - 17
|05.12.25 18:00 Заря - Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов
|19
|10
|Верес
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|07.12.25 15:30 Металлист 1925 - Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря
|18
|11
|Оболонь
|14
|4
|5
|5
|11 - 21
|06.12.25 13:00 ЛНЗ - Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь25.10.25 Оболонь 0:4 Полесье
|17
|12
|Кудровка
|14
|4
|2
|8
|17 - 27
|06.12.25 18:00 Кудровка - Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка
|14
|13
|Эпицентр
|13
|3
|1
|9
|15 - 22
|30.11.25 15:30 Эпицентр - Металлист 192523.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр
|10
|14
|Александрия
|13
|2
|4
|7
|13 - 23
|30.11.25 13:00 Александрия - Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Верес 1:1 Александрия
|10
|15
|Рух Львов
|13
|3
|1
|9
|11 - 22
|30.11.25 13:00 Александрия - Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс
|10
|16
|Полтава
|13
|1
|3
|9
|11 - 32
|01.12.25 15:30 Динамо Киев - Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь
|6
