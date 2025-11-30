Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Когда играют Динамо и Шахтер? Прогнозы на 14-й тур УПЛ 2025/26

С 28 ноября по 1 декабря проходят матчи 14-го тура чемпионата Украины

Когда играют Динамо и Шахтер? Прогнозы на 14-й тур УПЛ 2025/26
🏆 С 28 ноября по 1 декабря проходят матчи 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Украины!

🌍 Расписание и прогнозы на 14-й тур УПЛ 2025/26:

Таблица УПЛ 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 13 9 3 1 35 - 10 01.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк 30
2 ЛНЗ 14 9 2 3 15 - 8 06.12.25 13:00 ЛНЗ - Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ 29
3 Полесье 13 7 3 3 21 - 8 30.11.25 18:00 Полесье - Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр09.11.25 Александрия 0:3 Полесье03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Оболонь 0:4 Полесье18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк 24
4 Колос Ковалевка 14 6 5 3 16 - 12 06.12.25 15:30 Колос Ковалевка - Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка 23
5 Кривбасс 13 6 3 4 22 - 21 01.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс 21
6 Заря 13 5 5 3 18 - 14 30.11.25 18:00 Полесье - Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов24.10.25 Верес 0:0 Заря18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев 20
7 Динамо Киев 13 5 5 3 29 - 18 01.12.25 15:30 Динамо Киев - Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев 20
8 Металлист 1925 13 5 5 3 15 - 11 30.11.25 15:30 Эпицентр - Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 1925 20
9 Карпаты Львов 14 4 7 3 18 - 17 05.12.25 18:00 Заря - Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов 19
10 Верес 14 4 6 4 13 - 14 07.12.25 15:30 Металлист 1925 - Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря 18
11 Оболонь 14 4 5 5 11 - 21 06.12.25 13:00 ЛНЗ - Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь25.10.25 Оболонь 0:4 Полесье 17
12 Кудровка 14 4 2 8 17 - 27 06.12.25 18:00 Кудровка - Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка 14
13 Эпицентр 13 3 1 9 15 - 22 30.11.25 15:30 Эпицентр - Металлист 192523.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр 10
14 Александрия 13 2 4 7 13 - 23 30.11.25 13:00 Александрия - Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Верес 1:1 Александрия 10
15 Рух Львов 13 3 1 9 11 - 22 30.11.25 13:00 Александрия - Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс 10
16 Полтава 13 1 3 9 11 - 32 01.12.25 15:30 Динамо Киев - Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь 6
Полная таблица

