Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
ЛНЗ
29.11.2025 15:30 - : -
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
102
0

ЛНЗ – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Если черкасская команда хочет замахнуться на высокие места, то в таких матчах должна побеждать

ФК ЛНЗ

В субботу, 29 ноября, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть черкасский ЛНЗ и «Кудровка». Матч пройдет в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена», начало – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЛНЗ

Признайтесь, много ли вы читали анонсов матчей ЛНЗ, которые не начинались с того, что клуб позвал с львовского «Руха» тренера Виталия Пономарева, а тот, в свою очередь, пригласил в Черкассы своих хорошо знакомых бывших подопечных Ледвия, Дидыка, Рябова, Горина, а позже и Пастуха?

Но как об этом не писать? Руководство клуба рисковало, кардинально меняя вектор развития (до этого ставка делалась на массовое использование легионеров), но это изменение дало свой результат. Да еще какой – в течение тринадцати матчей чемпионата ЛНЗ победил и «Шахтер» (причем буквально возил «горняков» лицом по газону, разбив их 4:1), и «Динамо», которое, несмотря на свой кризис, уступило только минимально.

... Лирическое отступление. До чего докатился киевский клуб, если уже минимальное поражение в матче чемпионата трактуется как нечто такое, что не является чем-то особенным... Надеемся, что после отставки Александра Шовковского ситуация вернет в лучшую сторону и подобные лирические отступления исчезнут из материалов...

Но возвращаемся в ЛНЗ. Стабильные выступления команды привели к тому, что команда периодически возглавляла турнирную таблицу, а сейчас находится на втором месте.

Конечно, не могут такие успехи быть без футболиста, играющего самую заметную роль. Таков Проспер Оба, который разрывает на пространстве защиты соперников и вместе с Юрием Климчуком из «Колоса» возглавляет список бомбардиров, и которого якобы уже то ли подписал, то ли подпишет зимой «Шахтер», ослабив таким образом потенциального конкурента.

Как стало известно 28 ноября, в 1/4 финала Кубка Украины ЛНЗ будет играть против «Буковины».

Кудровка

Перед стартом чемпионата «Кудровка» вместе с «Полтавой» считались явными аутсайдерами. И если «Полтава» свой статус подтверждает, то «Кудровка» уже успела сыграть несколько матчей с сенсационным результатом. Например, в первом же матче был одолен вицечемпион «Александрия».

Правда, в последнее время команда из черниговской деревни темп потеряла, преимущественно проигрывая. В частности, в 13 туре команда играла против «Руха», играла в своем стиле – уверенно и дерзкоо, пропустив дважды и сразу же сравняв, однако все же уступила, в конце матча еще пропустив два гола.

Зону переходных матчей «Кудровка» опережает на четыре очка, но до зимы, кроме ЛНЗ, будет играть еще с чемпионом и вицечемпионом. И пусть от тех чемпионских и вицечемпионских команд осталась бледная тень (текущие седьмое и четырнадцатое места тому подтверждение), но все же велика вероятность, что очков будет набрано немного и данный отрыв станет меньше или нивелируется.

История встреч

В официальных соревнованиях команды не встречались.

Ориентировочные составы

ЛНЗ: Паламарчук – Пасич, Горин, Муравский, Драмбаев – Рябов, Пастух – Оба, Яшари, Кузык – Ассинор

«Кудровка»: Яшков – Мачелюк, Векляк, Сердюк, Мельничук – Лосенко, Думанюк – Морозко, Сторчоус, Козак – Овусу

Прогноз на противостояние

«Кудровка» очень колючий оппонент, не прощающий промахов, однако все же ЛНЗ сейчас имеет лучший состав и достаточно амбициозные задачи. Победы над «Динамо» и «Шахтером» – это круто, но, кроме очков с грандами, залогом турнирных успехов является стабильный набор очков с командами своего уровня и слабее. Поэтому спрогнозируем победу черкасской команды.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.34 для ЛНЗ и 9.31 для «Кудровки».

Прогноз Sport.ua
ЛНЗ
29 ноября 2025 -
15:30
Кудровка
