Стабильность – признак мастерства. ЛНЗ победил Кудровку

Субботняя программа 14-го тура Украинской Премьер-Лиги началась матчем между ЛНЗ и «Кудровкой». Номинальные хозяева славятся тем, что большинство побед в этом сезоне команда одержала, забив один мяч, а коллектив Василия Баранова до сих пор остается единственным в чемпионате, кто на выезде не взял ни одного очка. Однако как бы то ни было, дебютант УПЛ был решительно настроен дать бой нынешнему лидеру.

Что касается изменений в составе, Виталий Пономарев ограничился лишь одной заменой, выпустив Яшари вместо Пастуха. Номинальные гости сделали четыре ротации в старте: Рогозинского, Лосенко, Морозко и Сторчоуса поменяли Мельничук, Векляк, Пушкарев и Нагнойный.

Со старта игры сразу хлынул шквал борьбы на каждом сантиметре поля, потому что было видно, что «Кудровка», несмотря на слабые выступления в гостях, пытается переиграть класс своего визави в этом компоненте и желании. Стоит отдать должное, именно гости создали первый опасный момент в матче, но Козак ударом головой попал в штангу.

ЛНЗ долго пытался найти подходы к чужим воротам, и все же нашел свой шанс, но Ассинор упустил почти идеальный выход на ворота гостей, затянув с ударом. Также свой момент забивать имел Проспер, однако головой пробил мимо ворот. Буквально в третьей атаке хозяева все же смогли отличиться голом. Яшари взял игру на себя и отдал пас на Проспера, а тот в свою очередь прострелил на Ассинора, который от рук Лёпки отправил мяч в ворота. Нигериец снова записал в свой актив результативное действие. «Кудровка» ответила двумя ударами Сердюка и Думанюка, но они не увенчались успехом.

Второй тайм начался по тому же сценарию, который был на старте поединка. Хозяева уже более ярко и смело начали играть, в то время как в «Кудровка» мало чем могла побеспокоить голкипера «фиолетовых». У ЛНЗ очень отличался Яшари, который в некоторых эпизодах благодаря своим нестандартным действиям заставлял оборону гостей нервничать. Косовар имел по меньшей мере две возможности увеличивать счет, но ему не хватало либо пространства, либо точности.

У «Кудровки» можно разве что запомнить заблокированный удар Сторчоуса и попытку Нагнойного исполнить «сухой лист», к которому Паламарчук оказался готов. ЛНЗ мог удваивать преимущество, но Проспер проиграл дуэль Лёпке, а Кравчук, имея две попытки забить не реализовал ни одной.

ЛНЗ в очередной раз удалось обыграть своего оппонента с минимальным счетом 1:0. Благодаря этой победе подопечные Виталия Пономарева временно оторвались от преследователей, а Кудровка в это время расположилась ступенькой выше зоны вылета.

Первый круг обе команды завершат поединками 6 декабря: ЛНЗ дома сыграет против «Оболони», тогда как к «Кудровке» в гости приедет «Динамо».

Наши оценки:

ЛНЗ (замены): Пастух – 6,0, Кравчук – 6,0, Ноникашвили – б/о

«Кудровка» (замены): Рогозинский – 6,0, Сторчоус – 6,0, Свитюха – 5,5, Легостаев – 5,5, Матвеев – б/о

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

ЛНЗ – «Кудровка» - 1:0

Голы: Ассинор, 37

Предупреждения: Ассинор, 27 – Думанюк, 39, Сторчоус, 70

ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Муравский, Горин, Пасич – Рябов – Кузык, Танковский (Пастух, 53), Яшари, Проспер (Ноникашвили, 88) – Ассинор (Кравчук, 67)

«Кудровка»: Лёпка – Мельничук, Мамросенко, Сердюк, Мачелюк – Думанюк (Сторчоус, 63), Векляк (Матвеев, 84) – Пушкарёв (Рогозинский, 46), Нагнойный, Козак (Свитюха, 75) – Овусу (Легостаев, 75)

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Стадион: «Черкассы Арена» (Черкассы)

Удары (в створ): 9 (3) – 6 (1)

Угловые: 3 – 4

Оффсайды: 4 – 1

ЛНЗ – КУДРОВКА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 5°C