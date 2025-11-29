Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛНЗ – Кудровка – 1:0. Как забивал Ассинор? Видео гола и обзор матча
Премьер-лига
ЛНЗ
29.11.2025 15:30 – FT 1 : 0
Кудровка
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 18:03 | Обновлено 29 ноября 2025, 18:06
545
0

ЛНЗ – Кудровка – 1:0. Как забивал Ассинор? Видео гола и обзор матча

Подопечные Виталия Пономарева одолели соперника с минимальным счетом

ФК ЛНЗ. Марк Ассинор

В субботу, 29 ноября, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились черкасский ЛНЗ и «Кудровка» из одноименного села Черниговской области.

Подопечные Виталия Пономарева одолели соперника с минимальным счетом 1:0 и закрепились на втором месте в турнирной таблице.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным героем встречи стал нападающий Марк Ассинор, который на 37-й минуте огорчил голкипера соперника Романа Лепку.

После 14-ти сыгранных туров ЛНЗ продолжает преследовать лидера – донецкий «Шахтер», набрав 29 баллов. «Кудровка» осталась на 12-й позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков.

Украинская Премьер-лига, 14-й тур. 29 ноября

ЛНЗ – Кудровка – 1:0

Гол: Ассинор, 37

Видеообзор матча:

Видео голов:

ГОЛ, 1:0! Ассинор, 37 мин

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Ассинор (ЛНЗ), асcист Проспер Оба.
По теме:
Барселона – Алавес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Верес – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Барса пропустила от Алавеса на 1-й, но Ямаль и Ольмо оформили камбек
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Кудровка ЛНЗ - Кудровка видео голов и обзор Марк Ассинор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
