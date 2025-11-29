ЛНЗ – Кудровка – 1:0. Как забивал Ассинор? Видео гола и обзор матча
В субботу, 29 ноября, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились черкасский ЛНЗ и «Кудровка» из одноименного села Черниговской области.
Подопечные Виталия Пономарева одолели соперника с минимальным счетом 1:0 и закрепились на втором месте в турнирной таблице.
Главным героем встречи стал нападающий Марк Ассинор, который на 37-й минуте огорчил голкипера соперника Романа Лепку.
После 14-ти сыгранных туров ЛНЗ продолжает преследовать лидера – донецкий «Шахтер», набрав 29 баллов. «Кудровка» осталась на 12-й позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков.
Украинская Премьер-лига, 14-й тур. 29 ноября
ЛНЗ – Кудровка – 1:0
Гол: Ассинор, 37
Видеообзор матча:
Видео голов:
ГОЛ, 1:0! Ассинор, 37 мин
События матча
