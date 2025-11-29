Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ЛНЗ – Кудровка. Текстовая трансляция матча
ЛНЗ – Кудровка. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией 14-го тура Украинской Премьер-лиги

Коллаж Sport.ua

В субботу, 29 ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором ЛНЗ встретится с «Кудровкой». Матч пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы Арена», игра начнется в 15:30.

Черкасскую команду по праву можно считать одной из лучших команд лета-осени в УПЛ. Ведь не каждой команде на протяжении первого круга удается переиграть всех оппонентов, претендующих на высокие места в таблице. К тому же такой успех привел к тому, что «горняки» серьезно заинтересовались нигерийским вингером черкасцев Проспером Оба, который сейчас лидирует в гонке за звание лучшего бомбардира.

«Кудровка» наоборот после довольно приличных выступлений, немного забуксовала, проиграв «Колосу» и «Руху», который находится в зоне вылета (до этого был еще и разгром от «Шахтера»), тем самым опустилась на двенадцатое место. Теперь команду Василия Баранова ждет выезд в Черкасс, где им придется играть против мощного ЛНЗ. Однако, несмотря на статус оппонента, новичок УПЛ решительно настроен остановить победное шествие ЛНЗ.

Роман Лёпка, вратарь «Кудровки»: поедем и чуть-чуть встряхнем их, несмотря на все. Теперь мы в качестве команды, которой нечего терять. Мы едем туда забирать очки. Им труднее удержать эту позицию, им будет тяжелее, потому что когда наверх залезаешь, труднее там задержаться, большее давление.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Кудровка», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.34 для ЛНЗ и 9.31 для «Кудровки».

ЛНЗ
29 ноября 2025 -
15:30
Кудровка
