Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Полесье
30.11.2025 18:00 - : -
Заря
Украина. Премьер лига
30 ноября 2025, 08:07 | Обновлено 30 ноября 2025, 08:08
Полесье – Зоря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Обе команды имеют длинные беспроигрышные серии

30 ноября 2025, 08:07 | Обновлено 30 ноября 2025, 08:08
Полесье – Зоря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 30 ноября, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть житомирское «Полесье» и луганская «Заря». Матч пройдет в Житомире на стадионе «Центральный», начало – в 18:00.

Полесье

«Полесье» традиционно ставит перед собой высокие цели, но, будем откровенны, не выглядит сейчас командой, которая станет чемпионом, поскольку теряет очки в матчах, в которых это делать при высоких турнирных задачах нежелательно. Как пример, в игре 13 тура дома с «Эпицентром» была расписана безголевая ничья.

Да, Руслан Ротань проделал огромную работу, причем в своем стиле – очень долго запрягая. Как и в молодежной сборной Украины, как и в «Александрии», так и в «Полесье» специалист очень долго искал оптимальных игроков для своего видения футбола. И после стартовых неудач прогресс виден невооруженным глазом, поскольку житомирцы находятся на третьем месте в таблице, однако очевидно, что есть позиции на поле, которые стоит усиливать (в частности, до сих пор нет достойной замены травмированному правому защитнику Кравченко, которого заменяет хоть и многофункциональный, но все же хавбек Крушинский), чтобы стать чемпионом, нужно не просто иметь добротных игроков, но и несколько очень высокого уровня, а с этим есть проблемы.

Например, самый звездный игрок Алексей Гуцуляк, который феерирт в матчах за национальную сборную, за «Полесье» выглядит менее эффектно и в течение сезона проигрывал конкуренцию новичкам Велетню и Брагару, однако вернулся уже в старт, правда, играет больше под нападающим, а не на фланге, как привык. А другая звезда команды, Георгий Бущан, приехал из Саудовской Аравии в таком состоянии, что, хотя должен был спасать команду после многочисленных вратарских фейлов своих коллег, однако проигрывает конкуренцию Евгению Волынцу и сидит в запасе.

Однако я явно не отношусь к хейтерам житомирской команды, поэтому критиковать ради критики намерения не было. Следует указать и положительные моменты (да и предварительно написанное не было негативом, скорее, взгляд со стороны). А они есть, причем значительные. В частности, клманда уже девять матчей не проиграет, а шесть – не пропускает. При этом есть и другая серия, поскольку дома «Полесье» уже трижды подряд не выигрывало, но это дело поправимое.

«Заря» будет играть сама и будет давать играть сопернику, поэтому болельщики, которые придут на стадион, смогут увидеть качественное зрелище.

Заря

Каждый раз, делая анонс «Зари», как мантру, повторяю одно и то же – команда довольно неплохая, но находится уже сезон в процессе становления, поэтому стабильностью похвастаться не может. Но и ниже определенного уровня не падает, поэтому борьбу за выживание в исполнении подопечных Скрипника мы явно не увидим. Как и, наконец, борьба за еврокубки. Одним словом, крепкий середняк.

Так я начинал анонс матча «Зари» прошедшего тура. И все написанное до сих пор остается актуальным. В частности, о стабильности. В матче 13 тура против «Александрии», которая является кризисной командой, подопечные Скрипника дважды вели в счете, но не удержали преимущество, сыграв 2:2. Большую роль при этом сыграло повреждение центрбека Джордана, после замены которого и были пропущены оба гола. Однако вполне вероятно, что Джордан восстановится к этой игре, поскольку информации о его очень серьезной травме не было.

Есть своя неплохая серия и у «Зари», которая состоит из семи серий без поражения, поэтому луганчане будут стараться ее продолжить.

Особой игра станет для центрфорварда Будкивского, долгое время являвшегося лидером «Полесья» и любимцем местных болельщиков и президента, но потом что-то пошло не так и игрока почти выгнали из клуба.

Также интересно будет посмотреть на вратаря Сапутина, появились слухи, что его будто хочет подписать «Динамо», но передумало это делать из-за высокой трансферной стоимости.

История встреч

11 матчей провели между собой команды. Больше побед у «Полесья» (три против двух при шести ничьих), а вот забивала больше «Заря» – разница мячей 12:15. В УПЛ были сыграны между коллективами четыре матча, «Заря» еще не выигрывала, дважды сыграв вничью и дважды проиграв.

Ориентировочные составы

«Полесье»: Волынец – Крушинский, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко – Андриевский, Бабенко – Велетень, Гуцуляк, Брагару – Гайдучик

«Заря»: Сапутин – Вантух, Джордан, Янич, Жуниор Рейс – Кушниренко, Башич – Слесар, Анджушич, Попара – Будкивский

Прогноз на противостояние

Спрогнозируем матч, в котором будет забито немало голов и в котором верх все же возьмет житомирская команда.

Прогноз Sport.ua
Полесье
30 ноября 2025 -
18:00
Заря
Полесье Житомир Заря Луганск Полесье - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу прогнозы
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
