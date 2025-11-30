В воскресенье, 30 ноября 2025 года, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и луганской «Зарей».

Игра прошла на Центральном стадионе в Житомире и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Оба гола за житомирян забили игроки национальной сборной Украины – Алексей Гуцуляк и Александр Назаренко.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур, 30 ноября

Полесье – Заря – 2:0

Голы: Гуцуляк, 33, Назаренко, 90+3

ГОЛ, 1:0! Алексей Гуцуляк, 33 мин.

ГОЛ, 2:0! Александр Назаренко, 90+3 мин.