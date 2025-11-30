Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье – Заря – 2:0. Забили сборники. Видео голов и обзор
Премьер-лига
Полесье
30.11.2025 18:00 – FT 2 : 0
Заря
Украина. Премьер лига
Полесье – Заря – 2:0. Забили сборники. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 14-го тура УПЛ

Полесье – Заря – 2:0. Забили сборники. Видео голов и обзор
ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

В воскресенье, 30 ноября 2025 года, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и луганской «Зарей».

Игра прошла на Центральном стадионе в Житомире и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Оба гола за житомирян забили игроки национальной сборной Украины – Алексей Гуцуляк и Александр Назаренко.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур, 30 ноября

Полесье – Заря – 2:0

Голы: Гуцуляк, 33, Назаренко, 90+3

ГОЛ, 1:0! Алексей Гуцуляк, 33 мин.

ГОЛ, 2:0! Александр Назаренко, 90+3 мин.

События матча

46’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полесье.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Полесье).
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Алексей Гуцуляк
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
