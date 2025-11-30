Полесье – Заря – 2:0. Забили сборники. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 14-го тура УПЛ
В воскресенье, 30 ноября 2025 года, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и луганской «Зарей».
Игра прошла на Центральном стадионе в Житомире и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Оба гола за житомирян забили игроки национальной сборной Украины – Алексей Гуцуляк и Александр Назаренко.
Украинская Премьер-лига. 14-й тур, 30 ноября
Полесье – Заря – 2:0
Голы: Гуцуляк, 33, Назаренко, 90+3
ГОЛ, 1:0! Алексей Гуцуляк, 33 мин.
ГОЛ, 2:0! Александр Назаренко, 90+3 мин.
События матча
