Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Полесье
30.11.2025 18:00 – FT 2 : 0
Заря
Украина. Премьер лига
30 ноября 2025, 20:05 | Обновлено 30 ноября 2025, 20:26
757
4

Дома заждались. Полесье уверенно переиграло Зарю

Команда Ротаня наконец-то отличилась хотя бы один голом и победила на собственном поле

ФК Полесье

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Полесье» – «Заря» - 2:0

Голы: Гуцуляк, 33, Назаренко, 90+3

Предупреждение: Крушинский, 84, Назаренко, 90+4 – Попара, 38

«Полесье»: Волынец – Крушинский, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Андриевский (Борел, 65) – Велетень (Назаренко, 65), Брагару (Йосефи, 76), Гуцуляк (Бескоровайный, 85) – Гайдучик (Филиппов, 76).

«Заря»: Сапутин – Жуниньо, Яныч (Башич, 72), Джордан, Малыш (Саленко, 72) – Попара (Мичин, 63), Кушниренко, Андушич – Вантух, Будковский, Слесарь.

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харков, Украина).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удари (у площину) – 18 (8) : 14 (2)
Кутові – 6 : 2
Офсайди – 2 : 0

ПОЛЕСЬЕ - ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 4°C

Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
8number
Сподобалось що Зоря пішла вперед останні 15 хвилин і мала всі шанси хоч відігратись, хоч навіть перемогти. Так, упіймали контратаку але то немало вже значення.
Дуже гарно відображає технічний рівень наших команд. Навіть претендентів на чемпіонство: пресинг і всрались.
Ответить
+2
New Zealander
Впевнено переграли Зорю? 🤯 Спорт УА не дивилось футбол. Полісся відскочило
Ответить
+2
roman75zpr
Нiчiйна гра. Зорi вже вкотре не пощастило, знов програють не по грi, реалiзацiя пiдводить
Ответить
0
AK.228
👏 продолжают борьбу за чемпионство 
Ответить
0
