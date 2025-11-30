Дома заждались. Полесье уверенно переиграло Зарю
Команда Ротаня наконец-то отличилась хотя бы один голом и победила на собственном поле
Украинская Премьер-лига. 14-й тур.
«Полесье» – «Заря» - 2:0
Голы: Гуцуляк, 33, Назаренко, 90+3
Предупреждение: Крушинский, 84, Назаренко, 90+4 – Попара, 38
«Полесье»: Волынец – Крушинский, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Андриевский (Борел, 65) – Велетень (Назаренко, 65), Брагару (Йосефи, 76), Гуцуляк (Бескоровайный, 85) – Гайдучик (Филиппов, 76).
«Заря»: Сапутин – Жуниньо, Яныч (Башич, 72), Джордан, Малыш (Саленко, 72) – Попара (Мичин, 63), Кушниренко, Андушич – Вантух, Будковский, Слесарь.
Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харков, Украина).
Стадион: «Центральный» (Житомир).
Удари (у площину) – 18 (8) : 14 (2)
Кутові – 6 : 2
Офсайди – 2 : 0
Температура: 4°C
Дуже гарно відображає технічний рівень наших команд. Навіть претендентів на чемпіонство: пресинг і всрались.