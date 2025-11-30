Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Заря. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Полесье
30.11.2025 18:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 ноября 2025, 01:01 |
35
0

Полесье – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги

30 ноября 2025, 01:01 |
35
0
Полесье – Заря. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 30-го ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся житомирское «Полесье» и луганская «Заря». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 18:00.

Крайне любопытное противостояние двух команд, у каждой из которых за плечами серия без поражений, с которыми они навряд ли захотят просто так расставаться. Особенно деликатной ситуация является у коллектива Руслана Ротаня, болельщики которого не видели домашний гол своей команды уже почти два месяца. А тут приезжают подопечные Виктора Скрипника, которые и сами играют, и соперникам дают поиграть, поэтому ждем интересную тренерскую дуэль.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.80 для Полесья и 4.63 для Зари. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Полесье
30 ноября 2025 -
18:00
Заря
Тотал меньше 2 2.25 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Александрия – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Рух. Текстовая трансляция матча
Кане стал 5-м африканцем, который провел 150 матчей в УПЛ. Кто еще четыре?
Полесье Житомир Заря Луганск текстовая трансляция чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье - Заря
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
Футбол | 29 ноября 2025, 06:02 2
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка

Олег Венглинский будет переведен в основную команду киевлян

ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
Футбол | 29 ноября 2025, 19:23 14
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»

Бывший футболист киевлян оценил карьеру Игоря Костюка

Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Футбол | 29.11.2025, 05:44
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Футбол | 29.11.2025, 08:15
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Лунин не сдержал эмоций и накричал на футболиста Реала
Футбол | 30.11.2025, 00:35
Лунин не сдержал эмоций и накричал на футболиста Реала
Лунин не сдержал эмоций и накричал на футболиста Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 83
Футбол
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 13
Футбол
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
29.11.2025, 07:53 14
Футбол
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:19 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
28.11.2025, 00:01 219
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
28.11.2025, 16:54 1
Баскетбол
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
28.11.2025, 02:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем