В воскресенье, 30-го ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся житомирское «Полесье» и луганская «Заря». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 18:00.

Крайне любопытное противостояние двух команд, у каждой из которых за плечами серия без поражений, с которыми они навряд ли захотят просто так расставаться. Особенно деликатной ситуация является у коллектива Руслана Ротаня, болельщики которого не видели домашний гол своей команды уже почти два месяца. А тут приезжают подопечные Виктора Скрипника, которые и сами играют, и соперникам дают поиграть, поэтому ждем интересную тренерскую дуэль.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Заря»

