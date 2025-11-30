В воскресенье, 30 ноября, в Киеве на стадионе «Левый Берег» состоится матч четырнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют каменец-подольский «Эпицентр» и харьковский «Металлист 1925». Стартовый свисток рефери Клима Заброды из Киева прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Эпицентр



Абсолютные новички «элитного» дивизиона впервые проведут домашний матч УПЛ не в Тернополе. Однако и не в родном Каменце-Подольском, как можно было бы предположить, а на административной границе Киева – стадионе «Левый Берег». Примечательно, что именно на домашние матчи на этой арене рассчитывал сначала в этом сезоне харьковский «Металлист 1925», но после победы в плей-офф за место в УПЛ над хозяевами стадиона, а также конфликта между болельщиками, который его сопровождал, двери этого спортивного объекта для домашних игр «желто-синих» остаются закрытыми.

Официальная причина переноса места проведения встречи – погодные условия, которые не позволили бы сыграть на стадионе им. Романа Шухевича. Хотя кто-то мог бы подумать, что «Эпицентр» просто пытается «сбить карму», и, по крайне мере, фактически был бы прав – проиграть все номинально домашние игры соперникам абсолютно любого уровня и при этом демонстрировать достаточно содержательный футбол не каждая команда нашего чемпионата смогла бы. Все свои 10 очков коллектив Сергея Нагорняка добывал где угодно, лишь бы не в Тернополе.

При этом серия «Эпицентра» нынче составляет три матча без побед, два из которых, как не сложно догадаться, были для команды домашними. А вот поехать в Житомир и выстоять против «Полесья» (0:0) с акцентом даже на возможную победу – это пожалуйста, тут у подопечных Нагорняка сомнений не возникло. Как и во время исторически первой победной серии на таком уровне против «Карпат» (3:1) и «Александрии» (1:0) до этого. А что, если вдруг удасться победить на «Левом Берегу» с первой же попытки, да еще и против такого соперника?

Металлист 1925



Проблема первой части текущего сезона после возвращения в «элиту» для харьковского «Металлиста 1925» – нехватка кадров. Стоит кому-то из основной группы футболистов вылететь, как Младену Бартуловичу приходится проводить ряд изменений в структуре и надеяться, что результаты от этого, если и пострадают, то не сильно. С такими ограничениями о борьбе за еврокубки говорить достаточно сложно даже в ситуации с высокой плотностью команд в верхней части турнирной таблицы.

На определенном этапе казалось, что «Металлист 1925» набрал обороты – команда Бартуловича тогда здорово продвинулась вверх по карьерной лестнице, но в итоге все свелось к серии из четырех матчей без побед в чемпионате, среди которых были поражения от ЛНЗ стратегической важности (0:1), а также обидная лично для тренера неудача в игре против луганской «Зари» (1:3). Также возникали вопросы и в «Битве за Житомир» против «Полесья» (0:0), а вот против «Динамо» (1:1), казалось, что «желто-синие» взяли свой максимум.

Как итог, первая часть сезона для «Металлиста 1925» проходит в смешанном темпе, и команду Бартуловича кидает то в жар, то в холод. При этом харьковчане еще принимают участие в Кубке Украины, который, как видится, станет наиболее коротким и простым путем в еврокубки для всех желающий, вне зависимости от статуса. Но тут уже стоит дождаться зимнего перерыва в контексте «1925» – без трансферов продолжать борьбу будет крайне проблематично, поэтому как бы на победе над «Карпатами» в прошлом туре (2:1) возвращение на успешный путь себя не ограничило.

История встреч



Футбольные пути «Эпицентра» и «Металлиста 1925» ранее пересекались 3 раза в рамках Первой лиги и Кубка Украины. Наблюдается перевес каменец-подольского клуба по количеству побед – 2 успешных матча против 1 у харьковчан. Разница голов – 5:3. Наибольшая победа «Металлиста 1925» – 1:0 (2021), «Эпицентра» – 3:1 (2025). В прошлый раз команды встречались в середине мая этого года, когда на этой же арене голы Даниила Кравчука, Ивана Бендеры и Андрея Беженара против мяча Владлена Юрченко обусловили победу «Эпицентра» (3:1).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 34-летний Клим Заброда из Киева, который на своем счету имеет 22 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Станислав Марулин и Василий Остапчук, а резервным арбитром отработает Назарий Дердь. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Николаем Балакиным и Артемом Михайлюком. У Заброды есть опыт проведения матчей с участием «Металлиста 1925» – 5 побед, 1 ничья и 4 поражения, тогда как с «Эпицентром» он пересекался 4 раза – 1 победа, 1 ничья и 2 поражения.

Ориентировочные составы



«Эпицентр»: Билык – Кирюханцев, Мороз, Кош, Климец – Себерио, Запорожец, Джеоване – Сидун, Супряга, Сифуэнтес.

«Металлист 1925»: Варакута – Салюк, Е. Павлюк, Шабанов – Крупский, Литвиненко, Калюжный, Забергджа, Антюх – Мба, Рашица.