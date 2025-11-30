Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпицентр – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Эпицентр
30.11.2025 15:30 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 ноября 2025, 11:57 | Обновлено 30 ноября 2025, 12:35
84
0

Эпицентр – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги

30 ноября 2025, 11:57 | Обновлено 30 ноября 2025, 12:35
84
0
Эпицентр – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 30 ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Эпицентр» встретится с «Металлистом 1925». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Арена Левый Берег», игра начнется в 15:30.

Подопечные Сергея Нагорняка в прошлом матче смогли дать бой «Полесью», а «Металлист 1925» неожиданно обыграл «Карпаты» на их поле. Теперь оба новичка элиты сойдутся в очном противостоянии, которое неожиданно пройдет не в Тернополе, а в Киеве. И что интересно, «Арена Левый Берег», на которой «Эпицентр» примет «Металлист 1925», раньше была домашним стадионом харьковчан во время выступлений в УПЛ и Первой лиге. Поэтому интересно будет посмотреть, сыграет ли фактор «родных стен» в пользу харьковского клуба, или наоборот, поможет команде из Хмельниччины одержать первую домашнюю победу в УПЛ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Эпицентр» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.86 для Эпицентра и 1.86 для Металлиста 1925. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Эпицентр
30 ноября 2025 -
15:30
Металлист 1925
Тотал больше 2 1.56 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Вторая лига. 21-й тур, 30 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Оболонь потеряла голкипера до конца года
Капитан Ворсклы: «Мы хотим всегда забирать три очка и побеждать»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Металлист 1925 Сергей Нагорняк Младен Бартулович текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эпицентр – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 30 ноября 2025, 07:15 2
Эпицентр – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Эпицентр – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

При других обстоятельствах харьковчан на «Левый Берег» не пустили бы

ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
Футбол | 29 ноября 2025, 19:23 15
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»

Бывший футболист киевлян оценил карьеру Игоря Костюка

Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Футбол | 30.11.2025, 03:15
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Футбол | 30.11.2025, 08:40
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Севилья – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 30.11.2025, 10:25
Севилья – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Севилья – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
28.11.2025, 15:01 20
Футбол
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
29.11.2025, 04:05 31
Футбол
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
29.11.2025, 05:44 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
28.11.2025, 08:14 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 84
Футбол
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
28.11.2025, 16:54 1
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем