В воскресенье, 30 ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Эпицентр» встретится с «Металлистом 1925». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Арена Левый Берег», игра начнется в 15:30.

Подопечные Сергея Нагорняка в прошлом матче смогли дать бой «Полесью», а «Металлист 1925» неожиданно обыграл «Карпаты» на их поле. Теперь оба новичка элиты сойдутся в очном противостоянии, которое неожиданно пройдет не в Тернополе, а в Киеве. И что интересно, «Арена Левый Берег», на которой «Эпицентр» примет «Металлист 1925», раньше была домашним стадионом харьковчан во время выступлений в УПЛ и Первой лиге. Поэтому интересно будет посмотреть, сыграет ли фактор «родных стен» в пользу харьковского клуба, или наоборот, поможет команде из Хмельниччины одержать первую домашнюю победу в УПЛ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Эпицентр» – «Металлист 1925».

